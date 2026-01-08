兒童雨鞋塑化劑「超標615倍」　消基會：中國進口6成不合格

▲消基會針對兒童雨鞋調查測試，過半檢出塑化劑，其中一件來自中國的雨鞋超標615倍。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

消基會今（8日）公布針對20件兒童雨鞋檢測結果，20件當中有高達11件驗出塑化劑超標，9件來自中國，其中1件竟超標615倍。消基會強調，相隔7年後再檢測，結果竟比之前還糟，且不合格雨鞋有6成來自中國，國產都合格，呼籲政府將兒童雨鞋列為應施檢驗項目，民眾盡量挑選國產品，孩童穿雨鞋時應先穿上襪子。

台灣氣候多雨，不少小朋友也會穿雨鞋上學。但過往不少兒童雨鞋含有塑化劑，而塑化劑則會引起兒童性早熟，為了解市售兒童雨鞋狀況，消基會在雙北與網路挑選材質為「PVC」的兒童雨鞋共20件，其中產地標示為中國大陸有15件、台灣有3件、日本有1件及1件未標示。

▲消基會針對兒童雨鞋調查測試，有11件檢出塑化劑，編號10號、來自中國的雨鞋超標達615倍。（圖／記者許敏溶攝）

消基會今天公布檢測結果，檢驗長凌永健表示，20件當中，共有11件的塑化劑總量超標，等於高達55%不合格，遠高於2018年檢驗15件僅3件不合格（20%）。11件中，1件來自日本、9件來自中國、1件沒標示，其中一件來自中國的兒童雨鞋竟超標615倍，等於來自中國的15件中有9件不合格，不合格率過半，但台灣3件全部合格。

消基會秘書長陳雅萍指出，上述20件兒童雨鞋，大多來自網購，建議主管機關應要求電商平台及商家，應在網站上揭露商品標示資訊。目前標準局僅將「兒童雨衣」列為應施檢驗項目，建議容易與皮膚接觸的「兒童雨鞋」也列入，因為塑化劑是環境荷爾蒙，會導致兒童性早熟，也建議家長讓孩童穿著雨鞋時最好穿襪子，減少塑化劑接觸。