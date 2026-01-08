　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

兒童雨鞋塑化劑「超標615倍」　消基會：中國進口6成不合格

▲▼消基會針對兒童雨鞋調查測試，20件當中有11件檢出塑化劑，其中一件來自中國的雨鞋超標615倍。（圖／記者許敏溶攝）

▲消基會針對兒童雨鞋調查測試，過半檢出塑化劑，其中一件來自中國的雨鞋超標615倍。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

消基會今（8日）公布針對20件兒童雨鞋檢測結果，20件當中有高達11件驗出塑化劑超標，9件來自中國，其中1件竟超標615倍。消基會強調，相隔7年後再檢測，結果竟比之前還糟，且不合格雨鞋有6成來自中國，國產都合格，呼籲政府將兒童雨鞋列為應施檢驗項目，民眾盡量挑選國產品，孩童穿雨鞋時應先穿上襪子。

台灣氣候多雨，不少小朋友也會穿雨鞋上學。但過往不少兒童雨鞋含有塑化劑，而塑化劑則會引起兒童性早熟，為了解市售兒童雨鞋狀況，消基會在雙北與網路挑選材質為「PVC」的兒童雨鞋共20件，其中產地標示為中國大陸有15件、台灣有3件、日本有1件及1件未標示。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼消基會針對兒童雨鞋調查測試，20件當中有11件檢出塑化劑，其中一件來自中國的雨鞋超標615倍。（圖／記者許敏溶攝）

▲消基會針對兒童雨鞋調查測試，有11件檢出塑化劑，編號10號、來自中國的雨鞋超標達615倍。（圖／記者許敏溶攝）

消基會今天公布檢測結果，檢驗長凌永健表示，20件當中，共有11件的塑化劑總量超標，等於高達55%不合格，遠高於2018年檢驗15件僅3件不合格（20%）。11件中，1件來自日本、9件來自中國、1件沒標示，其中一件來自中國的兒童雨鞋竟超標615倍，等於來自中國的15件中有9件不合格，不合格率過半，但台灣3件全部合格。

消基會秘書長陳雅萍指出，上述20件兒童雨鞋，大多來自網購，建議主管機關應要求電商平台及商家，應在網站上揭露商品標示資訊。目前標準局僅將「兒童雨衣」列為應施檢驗項目，建議容易與皮膚接觸的「兒童雨鞋」也列入，因為塑化劑是環境荷爾蒙，會導致兒童性早熟，也建議家長讓孩童穿著雨鞋時最好穿襪子，減少塑化劑接觸。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
476 2 3932 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陳昭姿回擊林國成：誰考試不及格？　我跟柯文哲訂的不是兩年條款
爆量承接現形！　三大法人聯手狂掃7.6萬張聯電
蔡依林怒提告！　網紅起底竟是《星光》女星
醒來只剩比基尼！　小琉球女學員遭潛水教練性侵
快訊／掃蕩太子集團！　第7波搜索拘提約談11人
快訊／北市貴族中學「16歲高中生7F墜落」　搶救無效亡
陳志上銬慘狀曝！頭套「黑布袋」被押回中國

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

地瓜球「要分5包裝」　老闆回1句氣走對方！全場挺：不要寵客人

盧秀燕送大禮！國中小營養午餐全免　雙寶媽憂：科技執法賺回來

桃園機場南跑道3月啟動夜間歲修　期間維持單跑道運作

迎接2026！新的一年捨棄傳統願景板　現在最紅的是「願景賓果卡」

錯了30幾年！心寬體「胖」不唸「ㄆㄤˋ」正確答案曝　一票驚

網傳「智慧信箱放門口可收掛號」是假的　交通部：一定要人簽收

嘉明湖也下雪了！清晨短暫降雪步道結冰　超美銀白世界畫面曝

明天輻射冷卻「低溫再探9度」　周六又有冷氣團報到

台灣冬天「1原因」不舒服？一票共鳴：室內久坐比在室外走還冷

65歲以上無牙率高達25.8%　醫曝牙周健康與骨量是植牙關鍵

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

飛官辛柏毅國中帥氣照曝！曾奪標槍冠軍　師讚「品學兼優」

石崇良坦言未設「少子女化辦公室」　黃國昌：公開打臉行政院說法

飛官辛柏毅失聯14hrs！母拄拐杖現身　將搭軍機赴花蓮基地

22歲女開車撞6機車...再衝北車光南門柱！至少1人受傷

跪到膝蓋瘀青！台灣正妹直播主跨海拜財虎將軍　中千萬嗨翻

地瓜球「要分5包裝」　老闆回1句氣走對方！全場挺：不要寵客人

盧秀燕送大禮！國中小營養午餐全免　雙寶媽憂：科技執法賺回來

桃園機場南跑道3月啟動夜間歲修　期間維持單跑道運作

迎接2026！新的一年捨棄傳統願景板　現在最紅的是「願景賓果卡」

錯了30幾年！心寬體「胖」不唸「ㄆㄤˋ」正確答案曝　一票驚

網傳「智慧信箱放門口可收掛號」是假的　交通部：一定要人簽收

嘉明湖也下雪了！清晨短暫降雪步道結冰　超美銀白世界畫面曝

明天輻射冷卻「低溫再探9度」　周六又有冷氣團報到

台灣冬天「1原因」不舒服？一票共鳴：室內久坐比在室外走還冷

65歲以上無牙率高達25.8%　醫曝牙周健康與骨量是植牙關鍵

「台海和平重要」李顯龍：不只影響美中　更衝擊區域全球

擁抱數位落實普惠金融　玉山銀行打造「網路投保、行動遠距投保、智能輔助」三大數位保險服務

台東馬偕推動學童預防醫學有成　血脂篩檢計畫獲國家品質標章

梁文傑：中共制裁抓共諜的檢察官　「捍衛自由」立委沒一個有表示

檀健次緋聞案外案！男星控劉一諾造謠曬判決書　她反擊：歡迎制裁我

夜班保全上班喝酒下班騎車！欠繳罰單求別扣薪...分署要他先戒癮

大陸漁船損台馬海纜賠償獲輕判　船長今循小三通模式遣返

地瓜球「要分5包裝」　老闆回1句氣走對方！全場挺：不要寵客人

盧秀燕送大禮！國中小營養午餐全免　雙寶媽憂：科技執法賺回來

桃園機場南跑道3月啟動夜間歲修　期間維持單跑道運作

當我嘗試使用英文導航 「有理解但不多」XD

生活熱門新聞

國小女童母離世不哭：讓媽媽好好走

估跌破5℃　挑戰寒流時刻來了

內褲辣妹抱頭埋奶只要100　男爽貼雪乳洗臉

AV「色氣大姐姐」無預警宣布引退！

阿伯教她2小時數學　網認出身分：中頭獎了

即／陳其邁宣布公立國中小營養午餐免費

LINE「26款免費貼圖」限時下載！社畜兔、松尼奇尼超Q

貓貓蟲咖波「聯名屌面人」造型太噁挨轟：終止合作

強大吉兆天象！　4生肖貴人來了

電子發票沒中丟回收錯了！丟錯最高罰6千元

即／盧秀燕宣布　公立國中小營養午餐全面免費

以為LINE被封鎖！一票人秒懂「交朋友真實心聲」

什麼工作「事少沒壓力？」　網點名1類型

戀愛達人嗆30歲穿UNIQLO很廉價　被一票名人洗臉

更多熱門

相關新聞

睽違9年！　加拿大總理下周訪問中國

睽違9年！　加拿大總理下周訪問中國

加拿大總理卡尼（Mark Carney）即將於下周啟程訪問中國，這不僅是他上任以來的重要出訪，更是自2017年以來，睽違9年首度有加拿大總理踏上中國國土。面對與最大貿易夥伴美國之間的關係陷入不確定性，卡尼此行被外界視為加拿大外交與經貿戰略的重大「重開機」。

BBC點出北京最大疑慮　但還有1王牌

BBC點出北京最大疑慮　但還有1王牌

中國禁出口軍民兩用物　日外務省要求撤回

中國禁出口軍民兩用物　日外務省要求撤回

陸太空站啟動鋰離子電池在軌實驗 釐清重力對內部物質影響

陸太空站啟動鋰離子電池在軌實驗 釐清重力對內部物質影響

李在明試辦中國免簽　2團客元旦入境秒失聯

李在明試辦中國免簽　2團客元旦入境秒失聯

關鍵字：

消基會兒童雨鞋塑化劑中國

讀者迴響

熱門新聞

國小女童母離世不哭：讓媽媽好好走

家寧最後外援斷了！

估跌破5℃　挑戰寒流時刻來了

嬤罵「要死的人才穿襪睡覺」！醫警告2類人：像慢性自殺

內褲辣妹抱頭埋奶只要100　男爽貼雪乳洗臉

AV「色氣大姐姐」無預警宣布引退！

阿伯教她2小時數學　網認出身分：中頭獎了

快訊／白宮：川普簽署公告　美國退出66個國際組織

幕後／柯建銘2度下令「人工生殖法今要出委員會」　她不滿當場拒絕

修杰楷、胡瓜大咖全來了！　王子出軌粿粿「驚現」蕭敬騰岳父告別式

鷹王楊恩驚天交易　正式轉戰巫師

獨／辛柏毅家屬求助朱府千歲　小姨子崩潰蹲地痛哭

吳宗憲砸4千萬買下「老唐牛肉麵」無預警停業

即／陳其邁宣布公立國中小營養午餐免費

LINE「26款免費貼圖」限時下載！社畜兔、松尼奇尼超Q

更多

最夯影音

更多
葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」
曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面