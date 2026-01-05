　
社會 社會焦點 保障人權

藥劑師偷賣「瘦瘦針」　竟是衛教妻盜蓋醫師章連開12張假處方

▲▼毀容式減肥。（圖／Unsplash）

▲藥局為了賺減肥客戶的錢，涉嫌找衛教師偽造醫師處方箋販售「瘦瘦針」。（示意圖／Unsplash）

記者劉昌松／台北報導

台北市某藥局為了滿足顧客想減肥的需求，利用吳姓藥劑師的羅姓妻子任職萬芳醫院之便，由羅女在診間偷拿醫師章蓋在空白紙張上，一天內偽開12張俗稱「瘦瘦針」的糖尿病用藥處方箋，讓顧客免看診，就可以用每份6、7千元代價取得藥劑，台北地檢署5日依偽造文書罪起訴藥局張姓負責人及吳、羅夫妻檔共3人。

為了穩定糖尿病患者的血糖值，藥廠研發出多款藥劑，用來控制胰島素分泌，因為同時會產生抑制食慾、延緩進食的效果，因此成為減肥聖品，網路把這類藥劑通稱為「瘦瘦針」或「瘦瘦筆」，相關藥劑包括最近爆紅的「猛健樂(主成分為Tirzepatide)」，以及本案涉及的「胰妥讚(主成分為Semaglutide)」，但這些藥劑都需要醫師評估，民眾不能私自購買。

台北市衛生局發現，文山區某藥局在2024年6、7月間，突然密集賣出大量「胰妥讚」注射劑，稽核發現，民眾購買這些針劑所持的處方箋雖有萬芳醫院醫師蓋章，但與醫院正式處方箋不同，只是隨便在空白紙上寫上病患資料與劑量而已。

檢警偵辦發現，原來是藥局張姓負責人想賣瘦瘦針賺錢，詢問吳姓藥劑師是否有管道取得藥劑，吳男便找擔任衛教師的羅姓妻子，利用萬芳醫院門診醫師離位休息時，在診間拿起醫師章猛蓋印，製作不實的處方箋，總計賣出12份、各2個月劑量的「胰妥讚」，檢察官調查後依偽造文書罪提起公訴。

