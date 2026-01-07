摩鐵主任有夠扯！讓毒梟免費住127天當據點　賠30萬還被起訴

▲新北市淡水警方進入桃園市某家汽車旅館，當場逮捕涉嫌吸毒傳播妹。（資料照／記者陳以昇翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

新北市淡水警方去年溯源一起毒品案，報請桃園地檢署指揮偵案，4月間突襲桃園市一家汽車旅館，瓦解以摩鐵為據點詐騙與販毒集團，當場逮捕葉姓、劉姓男子共計16名嫌犯，起獲毒品、改造手槍等，市值逾500萬，其中有竹聯幫背景的摩鐵劉姓主任，涉嫌與陳姓女員工、詐團成員利用旅館房間製毒、販毒，還免費提供房間供詐騙集團充作分裝場；桃檢複訊時坦承犯行，並賠償業者30萬元和解，桃檢依背信罪嫌將劉男起訴。

檢警調查，這起案件係詐騙集團利用汽車旅館多間房間，還買通旅館管理階層躲避檢警查緝。桃園地檢署指揮淡水警方偵辦，於去年4月20日突檢，警方逐一清查旅館房間，發現多間房間長期遭詐團免費租用，在房間內起出毒品及吸食器等證物，當場逮捕汽車旅館40歲現場主任劉姓男子、陳姓女員工等6人及4名持有毒品男子，包括一對分別攜伴在不同房間吸毒情侶。

檢警拘捕行動共逮捕16名嫌犯，起獲改造手槍1把、子彈2顆、摻有卡西酮成分的菸草28公斤、卡西酮原料6公斤、笑氣鋼瓶24支、俗稱「彩虹菸」的新興毒品3000餘根、毒咖啡包29包、不法所得共計14萬餘元等證物，初步估計查扣毒品成品及半成品市值逾500萬元。

▲淡水警方在桃園市某家汽車旅館起獲大批毒品證物，市價逾500萬元。（資料照／記者陳以昇翻攝）

檢警查出，涉嫌免費提供旅館房間的劉姓主任有竹聯幫背景，負責現場房務與住房管理等工作，未料，劉男卻與製毒集團勾結，自2024年12月15日起至2025年4月20日免費提供旅館房間，由林男等製毒集團在汽車旅館房間內製作俗稱「彩虹菸」等三級毒品。

桃檢複訊時，被告劉男坦承犯行，但汽車旅館負責人堅持提告，檢警根據製毒集團127天住宿期間，折算房價約21萬4160元，劉男事後同意賠償業者30萬元達成和解，桃園地檢署偵結依背信罪嫌將劉男提起公訴。