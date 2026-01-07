　
社會 社會焦點 保障人權

摩鐵主任有夠扯！讓毒梟免費住127天當據點　賠30萬還被起訴

▲新北市淡水警方進入桃園市某家汽車旅館當場逮捕涉嫌吸毒傳播妹。（資料照／記者陳以昇翻攝）

▲新北市淡水警方進入桃園市某家汽車旅館，當場逮捕涉嫌吸毒傳播妹。（資料照／記者陳以昇翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

新北市淡水警方去年溯源一起毒品案，報請桃園地檢署指揮偵案，4月間突襲桃園市一家汽車旅館，瓦解以摩鐵為據點詐騙與販毒集團，當場逮捕葉姓、劉姓男子共計16名嫌犯，起獲毒品、改造手槍等，市值逾500萬，其中有竹聯幫背景的摩鐵劉姓主任，涉嫌與陳姓女員工、詐團成員利用旅館房間製毒、販毒，還免費提供房間供詐騙集團充作分裝場；桃檢複訊時坦承犯行，並賠償業者30萬元和解，桃檢依背信罪嫌將劉男起訴。

檢警調查，這起案件係詐騙集團利用汽車旅館多間房間，還買通旅館管理階層躲避檢警查緝。桃園地檢署指揮淡水警方偵辦，於去年4月20日突檢，警方逐一清查旅館房間，發現多間房間長期遭詐團免費租用，在房間內起出毒品及吸食器等證物，當場逮捕汽車旅館40歲現場主任劉姓男子、陳姓女員工等6人及4名持有毒品男子，包括一對分別攜伴在不同房間吸毒情侶。

檢警拘捕行動共逮捕16名嫌犯，起獲改造手槍1把、子彈2顆、摻有卡西酮成分的菸草28公斤、卡西酮原料6公斤、笑氣鋼瓶24支、俗稱「彩虹菸」的新興毒品3000餘根、毒咖啡包29包、不法所得共計14萬餘元等證物，初步估計查扣毒品成品及半成品市值逾500萬元。

▲淡水警方在桃園市某家汽車旅館起獲大批毒品證物，市價逾500萬元。（資料照／記者陳以昇翻攝）

▲淡水警方在桃園市某家汽車旅館起獲大批毒品證物，市價逾500萬元。（資料照／記者陳以昇翻攝）

檢警查出，涉嫌免費提供旅館房間的劉姓主任有竹聯幫背景，負責現場房務與住房管理等工作，未料，劉男卻與製毒集團勾結，自2024年12月15日起至2025年4月20日免費提供旅館房間，由林男等製毒集團在汽車旅館房間內製作俗稱「彩虹菸」等三級毒品。

桃檢複訊時，被告劉男坦承犯行，但汽車旅館負責人堅持提告，檢警根據製毒集團127天住宿期間，折算房價約21萬4160元，劉男事後同意賠償業者30萬元達成和解，桃園地檢署偵結依背信罪嫌將劉男提起公訴。

桃園某男大生疑心因性猝死　醫師提醒「三高」患者小心氣溫驟變

五楊高架驚悚車禍！白車撞匝道分隔島車頭全扁　31歲駕駛慘死

自小客左轉一半才停下！害倒楣直行車4輪朝天　2人受傷畫面曝

美魔女摩鐵QK突提告　小鮮肉無罪

美魔女摩鐵QK突提告　小鮮肉無罪

台中一名熟女自稱從小到大被侵犯性騷上千次，去年跟一名男子在夜店狂歡後，一同到摩鐵「休息」後，控告男子涉嫌性侵。法院認為，女子若真的被性侵，有多次機會逃離現場，女子也應該警覺性更高，卻還跟男子共床睡覺，因此判決男子無罪。

媽媽進摩鐵兒以為遭詐！報警才知她偷吃

媽媽進摩鐵兒以為遭詐！報警才知她偷吃

兒撞見母親偷情小王！法院判賠40萬

兒撞見母親偷情小王！法院判賠40萬

26歲女疑混毒全裸猝死　他傳訊閨蜜「隨後跟上」

26歲女疑混毒全裸猝死　他傳訊閨蜜「隨後跟上」

李明峯閃辭6天後「手傷送醫」　負氣獨進摩鐵原因曝

李明峯閃辭6天後「手傷送醫」　負氣獨進摩鐵原因曝

F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明

F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明
抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

