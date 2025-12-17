日本街道「為何看不太到菸蒂？」　他分析3原因：用隔離代替驅趕

▲日本的路上比較少看到菸蒂。（示意圖／記者許力方攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「為啥日本路上沒有菸蒂？」網紅Cheap拋出話題並分析道，日本的邏輯是，與其躲躲藏藏，不如設立吸菸區；再來是日本禁止邊走邊抽，所以不會有菸蒂；最後則是人民素質問題。至於台灣要怎麼做？他認為可以全面推動「定點吸菸」，並且廣設指定吸菸區，用隔離代替驅趕。

Cheap在臉書粉專上發文表示，為什麼日本有很多人抽菸，但地上卻看不到滿地的菸屁股呢？日本的邏輯是「與其躲躲藏藏，不如給你一個地方抽」，所以不論是車站還是商業區，都有封閉式或半開放的「喫煙所」，集中管理吸菸者和菸蒂；但台灣不設吸菸區，所以吸菸者可能就會站在超商門口抽，變成吸菸者不滿「抽菸是犯法嗎？」沒抽菸的人則覺得很臭。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第二個原因是，日本是禁止邊走路邊抽菸的，甚至在都會區會有嚴格的「路上喫煙禁止條例」，既然要停下來，通常就會找有菸灰缸的地方，而這樣的好處就是，可以減少菸味、沒有菸蒂四散；但Cheap指出，台灣則是移動式吸菸，因為台灣主要規範場所，像是公園、騎樓禁菸，但這樣吸菸者就可能只是在區域邊緣抽菸，邊走邊抽也就隨手彈掉。

最後一個原因，Cheap直言是「人民素質問題」，日本人對於亂丟垃圾，尤其是菸蒂，是存在社會壓力的，且他們真的會罰錢，「罰到你懷疑人生」；反觀台灣，雖然理論上可以罰，但認真開單的人「很像沒有」。

因此Cheap認為，台灣若想改善這樣的狀況，可以全面推動「定點吸菸」，並且廣設指定吸菸區，用隔離代替驅趕，然後再來一個大絕招，就是罰錢，「罰給他痛快」。倘若台灣的街道要跟日本一樣乾淨，他直言「我們必須在街頭容許吸菸區的存在」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！