竹山7旬翁寒夜走失近7小時　菜鳥警神直覺進偏僻農路尋獲

▲竹山警方於寒夜成功尋回走失長者。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

近期強烈大陸冷氣團一波波來襲，氣溫驟降，竹山鎮75歲老翁於日前傍晚僅身著單薄衣物、獨自離家後即失聯，警方、消防隊和熱心民眾大動員協尋至深夜，最後靠年輕警員陳志斌發揮敏銳觀察和直覺，終於在人車罕至的農路上發現倒臥的老翁，所幸無大礙、隨後被送醫詳細檢查，化解一場虛驚。

竹山警分局指出，案發當天接獲報案，得知一名75歲男性長者於下午5時許，獨自於住家外出散步，但夜幕低垂後仍未返家，家屬憂心其安危，隨即向警方報案請求協尋；竹山、延平2派出所員警立即展開搜尋，自老翁離家地點沿線調閱路口監視器畫面，並結合巡邏警力、竹山消防分隊與民力，以地毯式方式擴大搜尋範圍。

然而經查監視器影像發現，失聯老翁外出時未加添禦寒衣物，且未攜帶手機、行蹤難以精準掌握，導致搜救行動持續至深夜近凌晨仍無所獲；眾人為把握黃金救援時間，仍不畏寒風低溫、各自騎乘機車穿梭於長者住處周邊的鄉間小道進行搜尋。

其中剛進入警界服務滿一年的竹山派出所警員陳志斌，憑著所學經驗與敏銳直覺，騎車進入一條平時少有人車行走的農用道路時，果然發現前方有一人影俯臥於路面，上前查看後，確認正是眾人苦尋多時的走失老翁；經初步檢視，老翁意識清楚、身體無明顯外傷，陳志斌立即脫下警用雨衣外套為其披上保暖，並通報其他搜救人員到場支援，隨後由救護人員進行初步檢傷，並將老翁送往醫院進一步觀察治療，家屬也對警方表達萬分感謝。

竹山分局呼籲，長者隨年齡增長，發生迷途走失的風險提高，家屬應加強照護措施，例如配戴定位裝置、建立規律作息及改善居家安全環境；若照顧者需要休息或協助，可撥打1966長照服務專線，申請喘息服務，由專業人員協助照護，共同守護長者安全。