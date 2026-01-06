　
    • 　
>
地方 地方焦點

竹山7旬翁寒夜走失近7小時　菜鳥警神直覺進偏僻農路尋獲

▲竹山警方於寒夜成功尋回走失長者。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲竹山警方於寒夜成功尋回走失長者。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

近期強烈大陸冷氣團一波波來襲，氣溫驟降，竹山鎮75歲老翁於日前傍晚僅身著單薄衣物、獨自離家後即失聯，警方、消防隊和熱心民眾大動員協尋至深夜，最後靠年輕警員陳志斌發揮敏銳觀察和直覺，終於在人車罕至的農路上發現倒臥的老翁，所幸無大礙、隨後被送醫詳細檢查，化解一場虛驚。

竹山警分局指出，案發當天接獲報案，得知一名75歲男性長者於下午5時許，獨自於住家外出散步，但夜幕低垂後仍未返家，家屬憂心其安危，隨即向警方報案請求協尋；竹山、延平2派出所員警立即展開搜尋，自老翁離家地點沿線調閱路口監視器畫面，並結合巡邏警力、竹山消防分隊與民力，以地毯式方式擴大搜尋範圍。

▲竹山警方於寒夜成功尋回走失長者。（圖／記者高堂堯翻攝）

然而經查監視器影像發現，失聯老翁外出時未加添禦寒衣物，且未攜帶手機、行蹤難以精準掌握，導致搜救行動持續至深夜近凌晨仍無所獲；眾人為把握黃金救援時間，仍不畏寒風低溫、各自騎乘機車穿梭於長者住處周邊的鄉間小道進行搜尋。

▲竹山警方於寒夜成功尋回走失長者。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲竹山警方於寒夜成功尋回走失長者。（圖／記者高堂堯翻攝）

其中剛進入警界服務滿一年的竹山派出所警員陳志斌，憑著所學經驗與敏銳直覺，騎車進入一條平時少有人車行走的農用道路時，果然發現前方有一人影俯臥於路面，上前查看後，確認正是眾人苦尋多時的走失老翁；經初步檢視，老翁意識清楚、身體無明顯外傷，陳志斌立即脫下警用雨衣外套為其披上保暖，並通報其他搜救人員到場支援，隨後由救護人員進行初步檢傷，並將老翁送往醫院進一步觀察治療，家屬也對警方表達萬分感謝。

竹山分局呼籲，長者隨年齡增長，發生迷途走失的風險提高，家屬應加強照護措施，例如配戴定位裝置、建立規律作息及改善居家安全環境；若照顧者需要休息或協助，可撥打1966長照服務專線，申請喘息服務，由專業人員協助照護，共同守護長者安全。

陳詩媛認「和王齊麟金錢觀不同」　曝婚後摩擦
快訊／F-16戰機失事「海面閃現火光」畫面曝！
辛柏毅失蹤　揭F-16夜訓死亡陷阱「空間迷向」成飛官殺手
快訊／F-16意外！失蹤飛官辛柏毅飛行時數曝
馬斯克AI釀禍了　「一鍵脫衣」功能連前妻都受害
快訊／立德股票遭盜賣1.7億　董座、萊力前負責人移送北檢
F-16夜航失事！　管碧玲：國防部、海巡、空勤、鄰近貨輪協助

醫點名「3關鍵部位」沒保暖　中風、心肌梗塞全來了

醫點名「3關鍵部位」沒保暖　中風、心肌梗塞全來了

低溫急凍，許多人穿得再厚仍抵擋不了一股股寒意爬上身。重症科醫師黃軒指出，漏掉頭、頸、腳這3個關鍵部位的保暖，身體會判定你在「受寒」，甚至會增加罹患心肌梗塞、中風的風險。他提醒，冬天保暖不是把身體包成一顆粽子，而是善用帽子、圍巾與襪子這「3暖王」，守護心臟與大腦健康。

誰奪走長者一生積蓄的不動產？　高齡遭情感詐騙的隱形危機

誰奪走長者一生積蓄的不動產？　高齡遭情感詐騙的隱形危機

台中89歲嬤、10歲女童走失　警助順利返家

台中89歲嬤、10歲女童走失　警助順利返家

寒流接力來襲　高雄農改場急示警

寒流接力來襲　高雄農改場急示警

最強寒流來了？空曠區6-8度冷到皮皮剉

最強寒流來了？空曠區6-8度冷到皮皮剉

關鍵字：

冷氣團低溫夜間老人走失協尋

讀者迴響

