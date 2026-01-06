冷颼颼！台南34小時13起無呼吸心跳救護　10人未送醫死因待釐清

▲寒流期間台南市接連通報13起內科OHCA案件，其中僅3人送醫，10人沒有送醫。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

寒流來襲期間，台南市5、6日共傳出13起到院前心肺功能停止（OHCA）案件，且其中10人判定死亡未送醫，引發外界關注，消防局強調，這些案件屬於內科OHCA，目前尚無法判定是否與天氣寒冷直接相關，仍需進一步評估個案本身病史與身體狀況。

據了解，消防局救護統計資料顯示，1月5日0時至23時59分，台南市共發生8件內科OHCA案件，其中女性4人、男性4人，年齡介於40至86歲，僅1件送醫，其餘7件因明顯死亡未送醫。

1月6日凌晨0時至上午10時，再新增5件內科OHCA案件，其中女性1人、男性4人，年齡分布更廣，介於30至93歲，當中2件送醫、3件未送醫。短短34小時內，已有13件內科OHCA通報。

消防局指出，OHCA成因複雜，可能與心血管疾病、慢性病史、個人健康狀況等多重因素有關，無法與氣溫下降畫上等號。是否因寒流誘發，仍須經由檢警相驗判定。

消防與醫療單位也提醒，低溫期間仍應特別留意高風險族群，包括心血管疾病患者、慢性病患及年長者，注意保暖、規律服藥並避免劇烈溫差變化，一旦出現胸悶、呼吸困難或意識不清等症狀，應立即撥打119求助，爭取黃金救援時間。