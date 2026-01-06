赴韓旅遊「穿發熱褲仍凍傷！」　內行曝保命穿法：台灣人常穿錯

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者蔡玟君攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前赴南韓旅遊，碰上零下9度低溫，儘管有發熱褲與外褲雙層防護，仍難敵刺骨寒風，出現大腿凍傷的情況，讓她崩潰直呼，「沒凍死也只剩半條命。」而PO文也引發旅韓族對保暖穿搭的熱烈討論。

穿發熱衣褲仍「大腿凍傷、喉嚨痛死」

一名女網友在Threads發文分享慘痛經驗，透露日前赴南韓旅遊，儘管上半身穿了兩件發熱衣、針織衫加羽絨外套，下半身也穿了發熱褲，回台灣後卻發現喉嚨痛炸，連大腿也凍傷。

她曬出當天的氣溫圖，只見首爾平均僅-9度，最高溫1度，最低溫則下探-10度，也忍不住直呼「在韓國沒凍死也只剩半條命。」

內行揭保暖關鍵：下半身防風比發熱更重要

文章曝光後，釣出一票苦主與內行點破穿搭盲點。不少人指出，台灣人習以為常的「發熱褲」，在南韓強風面前防禦力極低，關鍵在於「防風」與「長度」。

網友們紛紛回應，「褲子真的裡面要穿發熱褲，或是直接買韓國當地的刷毛牛仔褲，不然撐不住」、「其實長版羽絨外套真的好用極了，全身都暖和」、「哈哈哈哈我有次去也是-9度，真的冷死了」、「韓國藥局有凍瘡藥膏，效果很好，上身可以，褲子要刷絨，最近風大，發熱褲不耐風，鞋子不要穿一般球鞋」、「褲子外層一定要選擇防風的才保暖」、「台灣人不習慣這麼冷的天，最好是穿長羽絨才能耐寒」。

另外，一票苦主也表示，「大腿凍傷+1，真的冷到不行」、「冬天去韓國真的冷到美叮美噹，回來直接A流」、「我也剛從韓國回來～五天快被凍死」。

