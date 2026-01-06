　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

赴韓旅遊「穿發熱褲仍凍傷！」　內行曝保命穿法：台灣人常穿錯

▲▼首爾明洞，韓國旅遊，首爾旅遊，韓國自由行，韓國街道。（圖／記者蔡玟君攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者蔡玟君攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前赴南韓旅遊，碰上零下9度低溫，儘管有發熱褲與外褲雙層防護，仍難敵刺骨寒風，出現大腿凍傷的情況，讓她崩潰直呼，「沒凍死也只剩半條命。」而PO文也引發旅韓族對保暖穿搭的熱烈討論。

穿發熱衣褲仍「大腿凍傷、喉嚨痛死」

一名女網友在Threads發文分享慘痛經驗，透露日前赴南韓旅遊，儘管上半身穿了兩件發熱衣、針織衫加羽絨外套，下半身也穿了發熱褲，回台灣後卻發現喉嚨痛炸，連大腿也凍傷。

她曬出當天的氣溫圖，只見首爾平均僅-9度，最高溫1度，最低溫則下探-10度，也忍不住直呼「在韓國沒凍死也只剩半條命。」

▲穿發熱褲大腿仍被凍傷。（圖／ellie___lili授權引用）

▲穿發熱褲大腿仍被凍傷。（圖／ellie___lili授權引用）

內行揭保暖關鍵：下半身防風比發熱更重要

文章曝光後，釣出一票苦主與內行點破穿搭盲點。不少人指出，台灣人習以為常的「發熱褲」，在南韓強風面前防禦力極低，關鍵在於「防風」與「長度」

網友們紛紛回應，「褲子真的裡面要穿發熱褲，或是直接買韓國當地的刷毛牛仔褲，不然撐不住」、「其實長版羽絨外套真的好用極了，全身都暖和」、「哈哈哈哈我有次去也是-9度，真的冷死了」、「韓國藥局有凍瘡藥膏，效果很好，上身可以，褲子要刷絨，最近風大，發熱褲不耐風，鞋子不要穿一般球鞋」、「褲子外層一定要選擇防風的才保暖」、「台灣人不習慣這麼冷的天，最好是穿長羽絨才能耐寒」。

另外，一票苦主也表示，「大腿凍傷+1，真的冷到不行」、「冬天去韓國真的冷到美叮美噹，回來直接A流」、「我也剛從韓國回來～五天快被凍死」。

．ellie___lili授權引用。

更多新聞
ET快訊
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

下一個委內瑞拉？ 川普點名3國「最好小心點」

開春第一撞現場曝！王陽明開千萬改裝保時捷　一原因追尾前車

媽媽驟逝…小嫻忍痛完成舞台劇　趕去見最後一面：謝謝妳生下我

籲美確保馬杜洛夫婦安全　陸：始終做拉美和加勒比國家好夥伴

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

【比人還會停車】聰明警犬甩尾入褲一次到位XD 駕駛技術滿分❤

30歲男漫步哈爾濱「小腿突噴血」倒地

30歲男漫步哈爾濱「小腿突噴血」倒地

黑龍江哈爾濱一名30歲的遊客近日在零下二十度的天氣，下半身僅穿一件普通長褲，走在中央大街上，突因小腿出現劇烈疼痛，而痛苦蹲下，怎料小腿突爆血，血液滲透褲子，滴在覆蓋白雪的路面上，血液甚至在短短數秒內於地面凝固成薄冰，引發周邊路人驚呼連連。所幸，一旁有員警經過，迅速上前幫忙。

熱心企業贊助暖暖包　大甲警揪甘心

熱心企業贊助暖暖包　大甲警揪甘心

傳統市場發熱褲賣1680！她沒買竟遭罵「爛人」

傳統市場發熱褲賣1680！她沒買竟遭罵「爛人」

99元買超時髦洋裝！開工前搶便宜

99元買超時髦洋裝！開工前搶便宜

百元收石墨烯暖襪　體感有效升溫

百元收石墨烯暖襪　體感有效升溫

關鍵字：

標籤:韓國旅遊寒冬保暖大腿凍傷防風穿搭發熱褲

讀者迴響

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰
談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

