黃仁勳「CES 2026」發表演說　聚焦Google、Meta威脅

記者張靖榕／綜合報導

輝達執行長黃仁勳於拉斯維加斯時間5日下午1時20分（台灣時間6日清晨5時20分）許，在拉斯維加斯舉行的消費電子展（CES）發表主題演說，外界關注他是否將進一步揭露這家全球市值最高上市科技公司最新的產品規畫。隨著競爭壓力升高，輝達正同時面對來自同業對手與自家大型客戶的雙重挑戰。

輝達面臨客戶挑戰

不到2周前，輝達延攬新創公司Groq的人才與晶片技術，其中包括曾協助Google設計自家AI晶片的關鍵高層。儘管Google仍是輝達的重要客戶，但其自研晶片已成為輝達在AI市場上的主要威脅之一，並與Meta Platforms等企業合作，試圖削弱輝達在AI算力領域的主導地位。

另一方面，輝達也積極強調新一代產品的效能優勢，希望凸顯其相較舊款晶片的競爭力。先前由美國總統川普允許銷往中國的H200晶片，是目前旗艦「Blackwell」晶片的前一代產品。路透社報導，H200在中國市場需求強勁，引發美國政界對中國科技發展持鷹派立場人士的警惕。

多家重磅企業執行長陸續登場

今年CES的其他重量級講者，還包括超微執行長蘇姿丰、芬蘭健康科技公司Oura執行長Tom Hale，以及個人電腦製造商聯想執行長楊元慶。