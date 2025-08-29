自導自演闖柬詐騙園區被關　晚安小雞親筆信預告將返台

▲「晚安小雞」陳能釧（左）與同夥「阿鬧」被判刑。（圖／翻攝自臉書／Hun Many）

圖文／CTWANT

探險直播網紅「晚安小雞」陳能釧，去年2月因擅闖柬埔寨詐騙園區，自導自演博流量等事遭當地警方逮捕，並判刑2年，而陳能釧也在親筆信中透露，自己最快能在2025年底就出獄。據悉，其官方粉絲專頁及頻道目前由友人「阿倫塞」管理，並持續進行直播帶貨、廢墟探險。

臉書粉專「晚安小雞」曾在今年7月25日上傳「小雞給哥姐的家書」，落筆時間為4月30日，內容寫道他在那裏認識了來自各地的好友，所處的環境、工作都不同，彼此的價值觀也有差異，「這些經驗是我在台灣所體驗不到的。」

陳能釧說到，這其實是上天要他進來2年避風頭、好好陶冶自己，若自己當初沒被抓進去，可能已經在外面死掉了，雖然有些人賺錢跟喝水一樣容易，卻有被關20年、30年的風險，甚至會遭判無期徒刑。

陳能釧透露，現在是柬埔寨的雨季，已經連續下了1個月的雨，「外面在下大雨，屋內在下小雨，而我的心也在淋雨……我的身在異鄉，心卻在家鄉，再6個月，就只要再6個月，小雞就能見到大家了」、「我的記憶彷彿還停在去年被抓時，十幾名警察用槍抵著我的頭，從小我都沒想過，有一天我會變成動作片男主角，像電影一樣」。

根據《三立新聞網》報導，在陳能釧被關後，「晚安小雞」的臉書粉專、YouTube頻道仍在持續直播廢墟探險，其團隊也會進行直播帶貨，但目前是由友人「阿倫塞」接手管理。

