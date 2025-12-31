分家倒數！iPASS MONEY送千萬點數　「完成1動作」抽台積電股票

▲一卡通iPASS MONEY提供消費轉帳、乘車、生活繳費等功能。（圖／記者許宥孺攝）



記者許宥孺／高雄報導

LINE Pay與一卡通iPASS MONEY將在2026年正式分家，一卡通提供的電支服務將移轉至獨立APP，除了帳戶餘額、轉帳、繳費功能不變之外，介面更大升級。一卡通今（31）日推出重磅回饋，祭出價值新台幣1000萬元的一卡通綠點，以及「台積電股票乙張等值儲值金」，只要用戶透過APP完成指定轉帳動作即可獲抽獎機會。

一卡通iPASS MONEY今起推出「好運轉轉樂」活動，自 2025 年 12 月 31 日至 2026 年 2 月 22 日止，用戶透過APP 使用指定轉帳方式，每完成1筆「不限金額」轉帳給不同好友，轉出方與收款方都能獲得 1 次抽獎機會。

▲一卡通綠點可以折抵大眾運輸、稅費。（圖／記者許宥孺攝）



一卡通公司表示，活動主打「包包有獎」，總獎額高達1000萬一卡通綠點，最大獎為888點，1綠點等同新台幣1元，可折抵大眾運輸、生活繳費交易，兌換成儲值金。每位用戶活動期間最高可享30次抽獎機會，好友之間轉帳不僅方便，又能獲得實際回饋。

在活動期間內，用戶的「常用往來清單」中儲存的 LINE 好友對象達 3 人（含）以上，並進行指定轉帳，即有機會抽中台積電股票乙張之iPASS MONEY等值儲值金，每人最高30次抽獎機會。

除了轉帳互動，iPASS MONEY也將回饋延伸至生活消費。用戶在活動期間內使用 iPASS MONEY 累積消費每滿 100 元，即可額外獲得1次抽獎機會。值得一提的是，因消費而獲得的加碼抽獎次數「無上限」，消費越多，中獎機會越高。一卡通公司表示，大獎將於2026年3月10日正式抽出並公告於官網及 iPASS MONEY APP。