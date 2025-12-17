　
淡水大停水損失申請2334件　市府研議從廠商估驗款補償

▲淡北道路11月27日進行主線高架橋P20基樁挖掘時，鑽破自來水管線，自來水公司11月28日起逐步減壓暫停供水，影響淡水區16個里、共計約6.2萬戶，淡水停水第3天，還有多區域無水可用，民眾叫苦連天▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲淡北道路11月27日進行主線高架橋P20基樁挖掘時，鑽破自來水管線，多區域無水可用，民眾叫苦連天。（圖／記者鄭遠龍攝）

記者崔至雲／新北報導

新北淡水日前發生施工挖破管釀大規模停水，部分民眾長達6天沒水使用。新北市府開放民眾填報請求損失，從本月1日至10日已累計2334件民眾申請補償，包括買水、外宿、洗澡、修繕抽水馬達及營業損失，也有人主張要精神損失，初估達上千萬。新北市工務局說明，近日會開始逐件審核，對有單據的支出將從寬認定，若法制、會計單位也確認可行，不排除從廠商的估驗款去處理。

國民黨新北市議員陳偉杰表示，現在推出的補償方案，民眾必須自行舉證、各自申報，對一般家庭或小商家而言，容易因為證明文件不足而求助無門，這正是制度需要檢討的地方。強調推動「新北市停水補償自治條例」，就是希望建立明確、統一的補償機制，讓民眾不必再煩惱該如何提出證明，也不會因個案差異而產生不公平的結果。

陳偉杰說明，停水不只是用水不便，許多民眾因此無法正常上班、營業受影響，甚至承受身心壓力，相關損失不應被忽略。透過自治條例訂定清楚的補助原則，才能在事故發生時即時回應民眾需求，讓政府有依循、民眾有保障，避免每一次重大停水事件都陷入混亂與爭議。

新北市政府新工處指出，淡水停水事件於12月1日至12月10日受理民眾申請損失補償案件共計收到2334件。請求項目主要集中在購買用水、修理馬達的費用，也有民眾要求補償交通費或精神損失等。

新工處表示，近日將研擬撥款計畫並請申請人提供單據等佐證資料後，會同相關單位審查認定。另 本處已委託第三方公正單位進行鑑定，待責任釐清後由負責單位與申請人協議補償事宜。
 

