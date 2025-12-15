　
生活

快儲水！12/16彰化8.1萬戶停水23小時　39處臨時加水站應急

▲16日和美鎮及彰化市8.1萬戶停水，有39處臨時加水站供民眾使用。（圖／ETtoday資料照）

▲16日和美鎮及彰化市8.1萬戶停水，有39處臨時加水站供民眾使用。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

台灣自來水公司為進行「鳥嘴潭人工湖下游送水管」改接工程，將於12月16日（週一）上午10時起，至12月17日（週二）上午9時止，實施大規模停水，總計長達23小時。這次停水將直接影響約6.1萬戶，另有近2萬戶水壓降低，總計8.1萬戶居民將受到影響，台水公司準備39處臨時加水站供民眾使用。

台水公司表示，本次停水作業是為了「鳥嘴潭人工湖下游送水管A-2-1」的停水改接工程，以提升區域供水穩定性。為降低民眾不便，將在停水區域設立 39處臨時加水站，並規劃 85處消防栓 供消防單位緊急取水使用。詳細地點可上台水公司官網或第四區管理處網站查詢。

彰化市： 寶廍、富貴、西勢、茄苳、民權、中央、中正、萬壽、光華、光復、永福、西興、忠權、忠孝、長樂、五權、南瑶、東興、桃源、華北、華陽、永生、大同、光南、福安、建寶、成功、古夷、阿夷、新華、新興、萬安、文化、下廍、興北、彰安、西安、介壽、民生、信義、茄南、陽明、三村、中山、龍山、卦山、延平、延和、中庄、國聖、和調、復興里。

和美鎮： 新庄、中寮、糖友、中圍、犁盛、竹園、鐵山、柑井里。

降壓區域（供水不穩定，高樓層及管線末端可能無水）：彰化市： 莿桐、南安、南美、平和、崙平、東芳、南興、磚磘、向陽里。和美鎮： 詔安、嘉犁、源埤、南佃、鎮平里。

台水公司特別呼籲用戶，停水期間請務必關閉抽水馬達的電源，以免馬達空轉過久，導致損壞甚至引發火災。在恢復供水後，也請記得將抽水機的「排氣閥打開排氣」，讓管線內的空氣順利排出，才能確保正常進水。提醒所有受影響區域的民眾，請務必提前備妥足夠的儲水量，並互相提醒左鄰右舍，尤其是獨居長者，共同做好準備，以平安度過這23小時的停水期。

12/12 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

大同華映案遭中國判賠131億元　股價打入跌停鎖死

台中藍營初選開戰！江啟臣正式對決楊瓊瓔　盧秀燕6字回應

台大醫院明年起不主動給紙本收據　各院加速無紙化減碳

記憶體集團股抗跌　華東不畏大股東申讓逆勢漲半根

胖橘穿手工防舔衣　變身「性感五花肉」肥美腰身超凸顯

「華爾街女神」母親盜刻3小姑印章偽造8.8億本票　5罪合併判6年

不副署是立法獨裁的「必然惡果」　也是一場內戰的起點

2026年將殺價取量　李同榮：六都房價下修10%

黃仁勳愛店「喜相逢」推新品牌　12/17進駐新光A11館試營運

不只喊口號！陳以信主張市政全公開　進度落後也要說清楚

【凌晨大火】新莊民宅惡火！16歲少女受困客廳喪命

彰化巨龜「屁毛」搞失蹤　撞牆怪聲現身自家倉庫

彰化巨龜「屁毛」搞失蹤　撞牆怪聲現身自家倉庫

養了5年的「家人」突然不見蹤影，讓彰化市一名飼養巨型蘇卡達陸龜的女子心急如焚。前天（13日）下午，她發現心愛的陸龜「屁毛」竟從家中戶外花園離奇消失，全家人焦急萬分，立刻上網發文求助。沒想到，在經歷一整晚的擔心與四處尋找後，家人突然聽見自家倉庫傳出聲響，趕緊開門一看牠那熟悉的身影就在眼前，研判牠趁著倉庫門沒關好，自己爬了進去躲藏。這場虛驚一場的失蹤記，讓全家人鬆了口氣，更是開心不已。

