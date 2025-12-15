快儲水！12/16彰化8.1萬戶停水23小時　39處臨時加水站應急

▲16日和美鎮及彰化市8.1萬戶停水，有39處臨時加水站供民眾使用。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

台灣自來水公司為進行「鳥嘴潭人工湖下游送水管」改接工程，將於12月16日（週一）上午10時起，至12月17日（週二）上午9時止，實施大規模停水，總計長達23小時。這次停水將直接影響約6.1萬戶，另有近2萬戶水壓降低，總計8.1萬戶居民將受到影響，台水公司準備39處臨時加水站供民眾使用。

台水公司表示，本次停水作業是為了「鳥嘴潭人工湖下游送水管A-2-1」的停水改接工程，以提升區域供水穩定性。為降低民眾不便，將在停水區域設立 39處臨時加水站，並規劃 85處消防栓 供消防單位緊急取水使用。詳細地點可上台水公司官網或第四區管理處網站查詢。

彰化市： 寶廍、富貴、西勢、茄苳、民權、中央、中正、萬壽、光華、光復、永福、西興、忠權、忠孝、長樂、五權、南瑶、東興、桃源、華北、華陽、永生、大同、光南、福安、建寶、成功、古夷、阿夷、新華、新興、萬安、文化、下廍、興北、彰安、西安、介壽、民生、信義、茄南、陽明、三村、中山、龍山、卦山、延平、延和、中庄、國聖、和調、復興里。

和美鎮： 新庄、中寮、糖友、中圍、犁盛、竹園、鐵山、柑井里。

降壓區域（供水不穩定，高樓層及管線末端可能無水）：彰化市： 莿桐、南安、南美、平和、崙平、東芳、南興、磚磘、向陽里。和美鎮： 詔安、嘉犁、源埤、南佃、鎮平里。

台水公司特別呼籲用戶，停水期間請務必關閉抽水馬達的電源，以免馬達空轉過久，導致損壞甚至引發火災。在恢復供水後，也請記得將抽水機的「排氣閥打開排氣」，讓管線內的空氣順利排出，才能確保正常進水。提醒所有受影響區域的民眾，請務必提前備妥足夠的儲水量，並互相提醒左鄰右舍，尤其是獨居長者，共同做好準備，以平安度過這23小時的停水期。