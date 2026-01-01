美軍空襲涉毒船隊擊中3船隻　至少3死

▲美軍擊沉3船隻。（示意圖非本次事件／翻攝X／@SecWar）



記者張靖榕／綜合外電報導

美國軍方30日對一支被指涉入毒品走私的「船隊」發動空襲，擊中3艘船隻，這是美方近期加強打擊跨國毒品走私行動的一環。美國南方司令部31日在社群平台X發布聲明指出，其中1艘船上有3人死亡，其餘2艘船上的人員已棄船逃生。

美軍：在國際海域進行空襲

綜合外電報導，軍方並未說明這次空襲發生的具體位置，僅表示行動是在「國際水域」進行；過去類似行動曾在加勒比海與太平洋東部海域發生，但此次公告未提及任何海域名稱。CNN已向海岸防衛隊與南方司令部查詢是否展開搜救行動。

美國對涉毒船隻的空襲行動最初集中於加勒比海，之後轉向太平洋東部，原因是行政部門認為該路線與可卡因流入美國的關聯證據更為明確。五角大廈過去鮮少主動說明空襲後倖存者的狀況，相關處置方式也屢遭外界質疑。

其中最具爭議的一次發生於9月2日，CNN披露，美軍在首波攻擊後又進行「後續打擊」，造成2名倖存者死亡，引發部分國會議員質疑是否涉及戰爭罪行。之後的行動中，曾有倖存者被短暫拘留後遣返，也有一次由墨西哥當局主導搜救，但1名失蹤者至今下落不明，推定已死亡。

最新這次行動後，美軍自9月展開相關行動以來，至少已攻擊34艘船隻，死亡人數累計至少110人。川普政府表示，這些行動旨在阻止毒品流入美國，但官員也坦言，相關打擊同時是對委內瑞拉總統馬杜洛施壓的一環，因多數遭攻擊船隻被認為來自委內瑞拉。