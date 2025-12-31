快訊／日本控危險行為！　中共圍台軍演「加劇台海緊張」

記者王佩翊／編譯

日本政府31日針對中國共軍圍台軍演表達強烈不滿，並透過外務省發言人北村俊博正式發聲。北村指，這是「加劇台海緊張的危險行為」，強調已透過外交管道向北京當局表達嚴重關切。

▲中國人民解放軍東部戰區2025年12月30日發布的台灣周邊演習的影片截圖。（圖／路透）

根據《富士新聞網》報導，解放軍自29日起在台灣周邊海空域展開大規模威嚇演習，據台灣國防部統計，截至31日上午為止的48小時內，共偵獲中國軍機207架次侵擾台海，創下單次演習期間的新高紀錄。

日本外務省表示，日方早在29日演習開始當天，就已透過亞洲大洋洲局參事官直接向駐日中國大使館公使參事官表達憂慮。

日本外務省發言人北村俊博31日在官方談話中明確指出，「中國軍方此次在台灣周邊實施的軍事演習，確實構成台灣海峽緊張情勢升高的行為」，強調日本已將這項憂慮正式轉達中方。他進一步重申，「我們期盼台海相關議題能透過對話方式和平解決，這是日本政府的一貫立場。」

日本方面特別強調，台灣海峽的和平穩定攸關國際社會整體利益，絕非單純的區域問題。外務省在聲明中表示，「台海和平與穩定對國際社會全體而言至關重要」，並承諾將持續以高度關注密切監控相關動態發展。