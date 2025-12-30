「38元換iPhone17 Pro Max」　他見存款歸零超後悔

記者黃翊婷／綜合報導

屏東縣一名民眾小明（化名）在社群平台看見有人要免費贈送iPhone 17 Pro Max，對方聲稱只需負擔38元運費，他還以為是自己手氣好，結果卻誤入詐團陷阱，直到看見存款餘額歸零才驚覺受騙，最終損失將近6萬元。

▲小明以為可以用38元運費換取iPhone 17 Pro Max，結果反遭詐團掏空存款。（示意圖／路透，與本案當事人無關。）

內政部警政署165打詐儀錶板近日公布一起案例，屏東縣民眾小明表示，日前在社群平台上看見有人發文說要免費贈送iPhone 17 Pro Max，當時以為自己幸運、手氣好才能剛好看見文章，於是便立刻私訊聯繫，對方說只要負擔38元運費就好，接著傳來一個連結讓他下單。

小明表示，他依照指示操作之後，頁面跳出「未完成實名制認證」通知，隨即出現一名客服專員說要引導處理，對方透過視訊教學進行驗證、要求操作網銀轉帳及購買點數卡，甚至要求設定無卡提款並回傳驗證碼。

「我當時心急想拿到手機。」小明提到，他依照指示匯款6000元，又購買同額點數卡，結果對方一拿到驗證碼，就把他帳戶內的存款全部提領一空，「直到看見存款餘額歸零，我才從這場『免費手機』的幻夢中清醒」，最終損失將近6萬元，真的感到很後悔。

警方提醒，網路交易若遇到「實名制認證」、「身分認證」或「金流驗證」等情況，都是詐騙，網路交易出現問題，請直接聯繫平台官網的聯繫窗口，絕對不要點擊陌生人提供的連結，也不要將提款卡與密碼交給他人，如有任何懷疑的詐騙，請立即撥打165諮詢。