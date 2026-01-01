講不聽！崁頂鄉養豬場違規廚餘餵豬　 屏東縣府出手重罰60萬

▲縣府在崁頂鄉查獲陳姓豬農廚餘餵豬。(圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣府聯合稽查小組日前接獲通報，崁頂鄉陳姓養豬場場內有餵食廚餘，並於豬場棟舍外放置廚餘桶供民眾丟置家庭廚餘，稽查人員當天到場稽查，發現該場飼養58頭豬隻，飼料槽有餵飼後明顯殘渣，且棟舍外廚餘桶內仍有殘存廚餘，餵飼事實明確，縣府昨(12月31日)公布裁處結果，依違反動物傳染病防治條例及違反飼料管理法，合計裁罰60萬元。

屏東縣動物防疫所表示，本次查獲陳姓養豬場，飼養頭數為58頭，依現行法規不得使用廚餘餵養，且被列為追蹤稽查對象，農業處曾多次前往現場查訪，陳姓養豬戶無視法規，被查獲現場以廚餘混合飼料餵食，躲避稽查，其違法行為對屏東縣縣非洲豬瘟防疫造成危害甚鉅，形成無形隱憂與漏洞，故依違反動物傳染病防治條例重罰40萬元罰鍰及違反飼料管理法裁處20萬元罰鍰。

屏東縣動物防疫所表示，稽查人員當日即刻開立移動管制書15天並啟動畜牧場與周邊道路清消，以全面提升生物安全措施，降低任何傳播可能風險。

屏東縣非洲豬瘟災害應變中心強調，為了防堵非洲豬瘟疫情，中央自2021年10月起早己實施199頭以下的小型養豬場被全面禁止使用廚餘、動物性廢渣與屠宰下腳料餵豬，相關法令已明確規定且行之多年，呼籲小型養豬場切勿心存僥倖，違規收集廚餘餵飼豬隻，本府將持續辦理稽查，絕對嚴辦到底。