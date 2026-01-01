　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／高雄跨年倒數前槍響2傷！11歲男童全程目擊　冷靜還原現場

記者吳奕靖／高雄報導

跨越2026年前一刻驚傳槍響！高雄市三民區鼎金後路31日晚間發生一起跨年夜槍擊事件，一名劉姓男子酒後開車外出要找女友，途中因不滿路邊民眾燃放鞭炮聲響過大，下車理論未果，竟情緒失控掏出槍枝，朝人群連開4槍，造成1男1女中彈送醫，整個過程都被傷者的老公以及11歲姪子全程目擊。

▲▲11歲的男童面對槍擊，整個情緒異常冷靜，淡定 。（圖／記者吳奕靖攝） 。

▲11歲的男童面對槍擊，整個情緒異常冷靜，淡定 （圖／記者吳奕靖攝） 。

事發在31日晚間11時40分，警消獲報趕抵現場時，發現47歲田姓男子胸部與小腿中彈倒地，46歲黃姓女子則是手部受傷，兩人意識清楚，隨即被送往醫院救治。警方隨後在現場將開槍的劉姓男子壓制逮捕，劉男當場坦承開槍犯行。

警方調查，劉姓男子為嘉義人，長期在高雄工作，案發前在市區飲酒後駕車欲前往找女友，行經鼎金後路時，發現路邊有6到7名民眾正在燃放鞭炮迎接跨年，疑因酒後情緒失控，認為鞭炮聲過於刺耳，下車與田男、黃女等人爆發口角，隨後高舉槍枝連續擊發4顆子彈，造成兩人中槍。

▲▲11歲的男童面對槍擊，整個情緒異常冷靜，淡定 。（圖／記者吳奕靖攝） 。

▲現場遺留的彈殼（圖／記者吳奕靖攝）

▲▲11歲的男童面對槍擊，整個情緒異常冷靜，淡定 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲槍擊案發生後，警方到場採證 。（圖／記者吳奕靖攝）

警方指出，黃姓女子的傷勢經進一步檢視後，發現其中一槍疑似為流彈掃過中指，導致手指骨折，目前已接受相關治療；田姓男子傷勢較為嚴重，目前仍在加護病房觀察，所幸生命徵象穩定。

值得注意的是，案發當下現場還有一名約11歲的男童，全程目擊整起槍擊過程。警方表示，該名男童是黃姓被害人的姪子，事發後與黃女的外籍先生一同被帶回警局協助說明。令人意外的是，男童在警局內情緒相當穩定，面對突如其來的槍擊事件仍表現得十分冷靜，對警方提問也能清楚回應，被員警形容「非常勇敢」。

警方進一步指出，劉姓男子犯案後酒意逐漸退去，對於自己酒後失控、持槍傷人的行為感到相當後悔，坦言「真的沒想到會喝酒誤事」。至於涉案槍枝的來源，劉男目前仍未交代清楚，警方已擴大追查，將釐清是否涉及非法槍枝流入。

01/01 全台詐欺最新數據

318 2 0631 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／美國宣布起訴馬杜洛「涉多項重罪」！
嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　大票人超愛萬用功能：根本一本難求
五角大廈半夜「披薩異常飆單」竟是軍事信號？　非官方數據早暗示
63歲玉女歌手成2億CEO！　卻遭親姊背叛「身上剩400元」

跨年狂歡喝太嗨　花蓮醉男強上舞台與貴賓自拍

「花蓮太平洋觀光節－2026 花蓮跨年演唱會」31日晚上在東大門夜市旁廣場盛大舉行，在活動進入倒數計時的關鍵時刻，當時縣長徐榛蔚和立委傅崐萁都在台上，1名酒醉男子自活動現場VIP貴賓區衝上舞台，掏出手機想與台上貴賓自拍一同倒數，現場維安員警即時發現制止並強制帶離現場實施管束。

「跨年擠爆1景點」他驚：真正有錢人！網吵翻

跨年夜高雄警重裝上陣！盾牌+長棍壓制激動男

雲林跨年煙火BGM竟是《烏龍派出所》　笑翻網

9月大女嬰獨留家中送醫亡　口溢奶身有瘀青　

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

