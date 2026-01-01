獨／高雄跨年倒數前槍響2傷！11歲男童全程目擊　冷靜還原現場

記者吳奕靖／高雄報導

跨越2026年前一刻驚傳槍響！高雄市三民區鼎金後路31日晚間發生一起跨年夜槍擊事件，一名劉姓男子酒後開車外出要找女友，途中因不滿路邊民眾燃放鞭炮聲響過大，下車理論未果，竟情緒失控掏出槍枝，朝人群連開4槍，造成1男1女中彈送醫，整個過程都被傷者的老公以及11歲姪子全程目擊。

▲11歲的男童面對槍擊，整個情緒異常冷靜，淡定 （圖／記者吳奕靖攝） 。

事發在31日晚間11時40分，警消獲報趕抵現場時，發現47歲田姓男子胸部與小腿中彈倒地，46歲黃姓女子則是手部受傷，兩人意識清楚，隨即被送往醫院救治。警方隨後在現場將開槍的劉姓男子壓制逮捕，劉男當場坦承開槍犯行。

警方調查，劉姓男子為嘉義人，長期在高雄工作，案發前在市區飲酒後駕車欲前往找女友，行經鼎金後路時，發現路邊有6到7名民眾正在燃放鞭炮迎接跨年，疑因酒後情緒失控，認為鞭炮聲過於刺耳，下車與田男、黃女等人爆發口角，隨後高舉槍枝連續擊發4顆子彈，造成兩人中槍。

▲現場遺留的彈殼（圖／記者吳奕靖攝） 。

▲槍擊案發生後，警方到場採證 。（圖／記者吳奕靖攝）

警方指出，黃姓女子的傷勢經進一步檢視後，發現其中一槍疑似為流彈掃過中指，導致手指骨折，目前已接受相關治療；田姓男子傷勢較為嚴重，目前仍在加護病房觀察，所幸生命徵象穩定。

值得注意的是，案發當下現場還有一名約11歲的男童，全程目擊整起槍擊過程。警方表示，該名男童是黃姓被害人的姪子，事發後與黃女的外籍先生一同被帶回警局協助說明。令人意外的是，男童在警局內情緒相當穩定，面對突如其來的槍擊事件仍表現得十分冷靜，對警方提問也能清楚回應，被員警形容「非常勇敢」。

警方進一步指出，劉姓男子犯案後酒意逐漸退去，對於自己酒後失控、持槍傷人的行為感到相當後悔，坦言「真的沒想到會喝酒誤事」。至於涉案槍枝的來源，劉男目前仍未交代清楚，警方已擴大追查，將釐清是否涉及非法槍枝流入。