行李箱驚藏「詭異木乃伊」！　美海關查獲畫面曝光

▲芝加哥海關查獲靈長類肉品。（圖／翻攝X@CBPChicago）



記者吳美依／綜合報導

美國芝加哥「歐海爾國際機場」（O'Hare International Airport）發生離譜事件，一名來自剛果的旅客，竟在行李箱內夾帶多項違禁品，包括呈現木乃伊狀態的靈長類動物肉品，目前已被海關暨邊境保護局（CBP）全數沒收銷毀。

CBS等外媒報導，該名剛果籍旅客攜帶的違禁品數量驚人，除了4磅（約1.8公斤）的靈長類動物乾燥肉品之外，還有11磅（約5公斤）遭害蟲感染的豆類，以及17磅（約7.7公斤）來源不明的植物。

CBP上周在社群媒體X公布照片顯示，數隻「木乃伊化」的小型靈長類動物屍體，赫然躺在行李箱內，但尚不清楚確切品種，「旅客認為他們攜帶的食物沒有問題，但是事實並非如此。」

此消息立刻引發熱烈討論，有人驚呼，「肉？這看起來像是燒焦的木乃伊」、「想像一下它的味道」。不過，一名網友解釋，這是非洲處理叢林野味的常見方式，「這是剛果人在沒有冷藏設備下的保存方法，用大量鹽醃製屍體後煙燻數日」，此人宣稱自己吃過猴子肉，「吃起來就像肉質顏色較深的雞肉」。

該名旅客未遭起訴，但所有違禁品已依規定銷毀。CBP強調，此類物品可能攜帶危險疾病，並有引入外來害蟲的風險，對美國農業和公共衛生構成潛在威脅，因此嚴格禁止入境。