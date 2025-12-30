1/3開始！搭台北捷運「開放乘車碼支付」　這1家信用卡也能刷

▲北捷將開放民眾使用 QR 乘車碼搭乘捷運。（圖／翻攝自台北捷運官網）

網搜小組／曾筠淇報導

台北捷運多元支付服務即將上線，未來搭捷運將有更多支付選擇。台北捷運表示，相關硬體建置已於今年10月完工，並依期程進行上線前準備作業，預計自明年1月3日起，開放民眾使用 QR 乘車碼搭乘捷運，全面提升通行與支付便利性。

明年1月3日起 將開放民眾使用 QR 乘車碼搭乘捷運

[廣告]請繼續往下閱讀...

台北捷運公司指出，115年1月3日起，將開放17家業者的 QR 乘車碼使用，包含TWQR（台灣銀行、台灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、兆豐國際商業銀行、台灣中小企業銀行、中華郵政公司）、悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付、全支付、玉山 Wallet、全盈+PAY 及台新 Pay。另外，使用悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付、全支付等5家業者旅客，也可以搭乘公車。

台北捷運指出，「旅客依需求選擇電子支付App，點選QR乘車碼掃碼進、出閘門，車資由電子支付帳戶扣款，進、出站須使用相同支付帳戶掃碼過閘，若進站前帳戶餘額為負值則無法進站搭乘，若進站後帳戶餘額不足支付當趟車資時，將由支付業者代墊1次」。

至於信用卡感應乘車，北捷表示，自明年1月3日起，由台新銀行及Visa、Mastercard、JCB等國際卡組織，開始6個月的上線使用試營運，以確保信用卡正式開放後的交易安全，預計於115年7月開放所有信用卡。

使用QR乘車碼搭乘 也有常客優惠

北捷也補充，若使用QR乘車碼搭乘台北捷運，同樣可以享有北捷常客優惠，「回饋金採跨月單一支付帳戶核算，並於次月5日撥入支付帳戶，使用不同支付工具或不同帳戶無法合併計算回饋金，請旅客留意」。

不過有網友看見圖片後，表示「以這個高度，若要刷信用卡是需要蹲下嗎」、「想問問感應位置之後還會調整嗎？感覺不是很符合人體工學呢」。北捷則回應，「感應區高度是有參考衛福部國人男性及女性的身高平均，並依不同支付工具的操作特性設置，這樣可以有效降低Apple手機使用QR碼時，信用卡跳出干擾的情形」。

另外，若是購買定期票，北捷指出，「定期票需要使用實體卡喔」。