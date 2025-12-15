大里仁愛醫院顯微重建　助口腔癌病友重拾自信

▲郭曉芮醫師指出，頭頸癌重建關鍵在於讓病人能恢復社交與自理能力。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

52歲的孫先生罹患口腔癌，轉至仁愛長庚合作聯盟醫院（大里仁愛醫院）治療。經評估，腫瘤切除後將影響口腔功能與外觀，讓他對未來與人際互動充滿不安。他走進整形外科郭曉芮醫師門診，醫療團隊隨即與耳鼻喉科同步規劃切除與重建。手術完成後，孫先生不再遮掩笑容，重新敞開心門擁抱人群。

郭曉芮醫師指出，頭頸癌的重建就像量身訂做的拼圖，把事先設計好的游離皮瓣精準放回缺損處，關鍵不只是把洞「補起來」，而是讓病人能吞嚥、能發音，恢復社交與自理能力，確保治療與生活不中斷。這樣的重建思維，也成為該院整形外科近年加速布局顯微重建手術的核心。

仁愛長庚合作聯盟醫院（大里仁愛醫院）將長庚體系多年累積的標準化流程與訓練體系帶進南台中，補齊在地高難度重建的量能缺口，讓民眾不必遠行，也能享有與國際接軌的醫療品質。這項傳承源自長庚整形外科在魏福全院士帶領下奠定的顯微重建黃金標準，培育出一代代能獨當一面的重建外科醫師，如今在台中大里落地生根、持續延伸。

在高煌凱教授與郭曉芮醫師領軍下，整形外科團隊與耳鼻喉科、骨科緊密協作，將游離皮瓣與顯微血管吻合等關鍵技術系統化導入臨床。顯微重建不只修補外觀，更重建生活功能，透過把帶血管的健康組織移植至缺損處，在顯微鏡下完成動、靜脈吻合、重建血流，讓過去處理受限的困難缺損得以妥善解決。

為確保手術品質，團隊建立從術前評估到術後監測的完整流程，包括血管選擇與捐贈區評估、跨科會診、手術室即時決策，以及術後前三天的高密度監測。醫療人員透過皮瓣溫度、顏色、毛細血管再充盈時間與整合式監測工具掌握灌流表現，一旦發現血栓或灌流異常，立即啟動回房機制搶救。郭曉芮醫師強調，顯微重建的成敗不只在手術台，術後72小時是黃金關鍵，標準化監測與回房流程已成為團隊日常，讓成功率建立在系統穩定之上，而非單一經驗。

對中台灣病人而言，量能的建立意味著能在家鄉就醫、縮短轉診動線。仁愛長庚合作聯盟醫院（大里仁愛醫院）把技術與經驗帶進社區，也把多專科整合照護放在同一院所完成，從腫瘤切除或創傷清創，到重建與復健一路銜接，減少治療斷點與等待風險；同時強化營養與復健團隊的參與，協助病人以最短時間回到日常與工作崗位。

展望未來，高煌凱教授表示，整形外科團隊將持續擴展顯微手術的應用版圖，朝向中台灣顯微重建指標中心邁進；在長庚體系支持下，讓更多病人不用遠行，也能在家鄉獲得國際水準的重建醫療。

▲方框處即為口腔癌病灶。（圖／記者游瓊華翻攝）