地方 地方焦點

嘉義基督教醫院微創人工髖關節手術　8年完成逾200例

▲▼ 嘉基 正前開微創人工髖關節置換手術突破200例 記者會雙側同時手術成果亮眼 技術國際接軌 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

▲▼ 嘉基 正前開微創人工髖關節置換手術突破200例 記者會雙側同時手術成果亮眼 技術國際接軌 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義基督教醫院今(４日)舉辦「正前開微創人工髖關節置換手術突破200例」記者會，宣布自2018年導入此技術以來，已累積超過 200 例臨床手術，並成功完成多位雙側髖關節同時置換的案例，成果亮眼。此項突破代表嘉基在微創骨科手術領域的成熟度，讓雲嘉地區民眾不需遠赴北部，即能接受國際主流的高品質髖關節治療。

▲▼ 嘉基 正前開微創人工髖關節置換手術突破200例 記者會雙側同時手術成果亮眼 技術國際接軌 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者會中，82 歲的陳先生也親自到場分享術後重返球場的喜悅。陳先生受髖關節退化疼痛困擾多年，疼痛讓行走必須仰賴拐杖，也讓運動習慣被迫中斷，生活品質大受影響，加上擔心手術風險而遲遲未就醫，直到行動越來越不便，才輾轉至嘉基骨科蔡廷謙醫師門診接受評估建議，決定接受「正前開微創人工髖關節置換手術」治療。手術順利完成後，他當天即可下床行走，兩週後不僅恢復自如，還重返球場，找回自由行動的感覺。

蔡廷謙醫師指出，髖關節退化性關節炎是高齡者常見問題。傳統手術多由後側或側邊進行，需切開部分肌肉，復原期較長。相較之下，「正前開微創人工髖關節置換手術」從髖關節前方自然肌肉間隙進入，減少出血與組織損傷，術後疼痛較輕，恢復快且脫臼風險低，並可在術中透過X光導航確認假體位置，降低長短腳的發生率。

▲▼ 嘉基 正前開微創人工髖關節置換手術突破200例 記者會雙側同時手術成果亮眼 技術國際接軌 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

蔡廷謙指出，這項手術是美國及歐洲主流的髖關節置換技術，具備高度精準與安全性。由於能在不破壞主要肌群的情況下完成人工關節植入，術後康復效果理想，越來越受到國際重視。嘉基醫療團隊經多年訓練與經驗累積，不僅手術品質穩定，更成功完成多名雙側髖關節一次性置換患案例，在復原速度與功能改善上皆表現亮眼。

嘉基副院長楊正三表示，醫院長期投入微創技術發展，期望在安全前提下協助患者減少疼痛、降低併發症並縮短恢復期。這項指標性的200例成果，不只是嘉基在骨科領域的一個里程碑，更是雲嘉地區民眾的一大福音。他強調，嘉基將持續導入國際新趨勢，讓病人享有更友善、更有效率的醫療照護。

▲▼ 嘉基 正前開微創人工髖關節置換手術突破200例 記者會雙側同時手術成果亮眼 技術國際接軌 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

醫療團隊也提醒，若長期出現髖關節疼痛、活動受限或下肢不等長等情況，應及早尋求專業醫師評估。透過精準微創技術與完善的術後照護，大多數患者都能在短時間內恢復自理能力，重新走出疼痛的陰霾，迎向更自在的行動生活。

地方特考屏東考區411人應試　錄取率僅8％

新北推「行動自然人憑證」免費辦　前10名送紓壓鑰匙圈

台東婦深夜突發胸痛求助　警聯繫消防送醫

2027起禁用廚餘　桃園守護黑毛豬產業盼政策鬆綁

雇主勿違法　勞工特休未休完須折現結清

台中捷運綠線延伸明年第一季送審

屏東發布禁廚餘養豬令　95座養豬場一年內轉型

高鐵桃園站傳愛　助身障者秋遊故宮南院

熱心人士捐特搜裝備！南消添利器強化跨縣市重大震災救援力

南消攜手中華安駕學會辦訓80名消防勇士挑戰特殊地形駕駛

謝國樑再赴碇內督導　追加濾芯更換費

花蓮835公頃遭埋沒　實耕者救助每公頃最高5萬

台中市砸6.1億蓋「森林運動中心」啟用

非法占2千坪還能續約數十年？台南藍軍控市地租金失衡提案修法

