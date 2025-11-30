過半50歲以上男人受影響！醫師曝尿尿不順元兇：千萬別拖

▲呂謹亨表示，男性隨著年齡增長，常常會出現攝護腺肥大的問題，可能造成排尿困難等狀況。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

泌尿科醫師呂謹亨指出，男性隨年齡增長常出現攝護腺肥大問題，可能造成排尿困難、夜尿、急尿與滴尿等症狀，50歲以上男性約半數會受到影響，80歲以上比例更高。他提醒，攝護腺肥大可透過評估、調整生活方式、藥物、微創與手術等方式分級處理，及早介入可避免膀胱功能惡化與急性尿滯留，維護長期健康。

呂謹亨表示，臨床評估通常包含問診、IPSS症狀量表、肛門指診、PSA與腎功能抽血檢查、超音波測量殘尿與體積，以及尿流速檢查，以判斷阻塞程度。若屬輕度症狀，醫師會優先建議調整作息，包括避免睡前大量飲水、減少咖啡茶酒、不要久坐或憋尿，並透過運動與控制三高減少惡化風險。

中度症狀患者則常需藥物治療。呂謹亨說明，包含α-阻斷劑放鬆攝護腺與膀胱頸、5-α還原酶抑制劑縮小體積、PDE5抑制劑同時改善排尿與勃起功能，以及抗急迫性尿藥物改善頻尿急尿。多數患者需每六到十二個月回診追蹤，以確保療效與安全。

若症狀明顯影響生活或阻塞嚴重，則可考慮微創或手術。呂謹亨指出，水蒸氣消融術與攝護腺拉提術適合希望保留性功能的患者；而傳統刮除術與雷射手術則能處理較大的攝護腺，但傳統手術出血量與副作用較多，雷射方式則可縮短住院天數並降低風險。

他亦提醒，保養攝護腺可從日常生活著手，多攝取番茄、南瓜籽、豆類、魚油與綠茶，減少油炸與加工食品，避免久坐並維持每日運動。50歲以上男性則建議每年至少接受一次PSA、超音波與尿流速檢查，若出現夜尿頻繁、排尿困難、血尿或尿不出來等狀況，應及早就醫評估，千萬不要拖，以免症狀惡化。