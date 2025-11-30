　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

過半50歲以上男人受影響！醫師曝尿尿不順元兇：千萬別拖

▲尿尿,馬桶,男人,小便斗,男廁,公廁,廁所。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲呂謹亨表示，男性隨著年齡增長，常常會出現攝護腺肥大的問題，可能造成排尿困難等狀況。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

泌尿科醫師呂謹亨指出，男性隨年齡增長常出現攝護腺肥大問題，可能造成排尿困難、夜尿、急尿與滴尿等症狀，50歲以上男性約半數會受到影響，80歲以上比例更高。他提醒，攝護腺肥大可透過評估、調整生活方式、藥物、微創與手術等方式分級處理，及早介入可避免膀胱功能惡化與急性尿滯留，維護長期健康。

呂謹亨表示，臨床評估通常包含問診、IPSS症狀量表、肛門指診、PSA與腎功能抽血檢查、超音波測量殘尿與體積，以及尿流速檢查，以判斷阻塞程度。若屬輕度症狀，醫師會優先建議調整作息，包括避免睡前大量飲水、減少咖啡茶酒、不要久坐或憋尿，並透過運動與控制三高減少惡化風險。

中度症狀患者則常需藥物治療。呂謹亨說明，包含α-阻斷劑放鬆攝護腺與膀胱頸、5-α還原酶抑制劑縮小體積、PDE5抑制劑同時改善排尿與勃起功能，以及抗急迫性尿藥物改善頻尿急尿。多數患者需每六到十二個月回診追蹤，以確保療效與安全。

若症狀明顯影響生活或阻塞嚴重，則可考慮微創或手術。呂謹亨指出，水蒸氣消融術與攝護腺拉提術適合希望保留性功能的患者；而傳統刮除術與雷射手術則能處理較大的攝護腺，但傳統手術出血量與副作用較多，雷射方式則可縮短住院天數並降低風險。

他亦提醒，保養攝護腺可從日常生活著手，多攝取番茄、南瓜籽、豆類、魚油與綠茶，減少油炸與加工食品，避免久坐並維持每日運動。50歲以上男性則建議每年至少接受一次PSA、超音波與尿流速檢查，若出現夜尿頻繁、排尿困難、血尿或尿不出來等狀況，應及早就醫評估，千萬不要拖，以免症狀惡化。

 
11/28 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

萊爾富員工名牌「全改綽號」！秒掀諧音梗大戰　網一看讚爆
快訊／「夜店大亨」夏天倫遭砍！兇嫌抓到了
15歲少年「熬夜玩手機」身高僅138公分！醫吐1關鍵：這輩子
相機只排第五！全球票選手機最重要功能曝

65歲男腰痛竟罹攝護腺癌第4期

65歲男腰痛竟罹攝護腺癌第4期

台中1名65歲男子阿華在退休之際，頻繁出現腰椎、骨盆刺痛等症狀，起初以為是骨刺或椎間盤突出，沒想到就醫後竟是罹患第4期攝護腺癌，腫瘤已達7、8公分，進一步檢查發現癌細胞如滿天星般擴散，令他一度對退休人生心灰意冷；後來進行新一代精準放射標靶治療，癌細胞大幅減少，骨頭也降低疼痛，病情獲得控制，也讓阿華重新對生活充滿希望。

嘉義長庚痔瘡微創手術　痛感降低恢復快又舒適

嘉義長庚痔瘡微創手術　痛感降低恢復快又舒適

「媳婦逼我兒去勢」　婆婆看診狂抱怨

「媳婦逼我兒去勢」　婆婆看診狂抱怨

35歲女會計師手肘痛3年　醫揪「隱藏病灶」才根治

35歲女會計師手肘痛3年　醫揪「隱藏病灶」才根治

跌倒髖骨骨折　大林慈濟分享微創手術案例

跌倒髖骨骨折　大林慈濟分享微創手術案例

攝護腺男性健康泌尿科微創手術排尿困難

邱澤.許瑋甯婚禮「賓客陣容超豪華」　藍心湄爆料他們「登記沒帶證件」

邱澤.許瑋甯婚禮「賓客陣容超豪華」　藍心湄爆料他們「登記沒帶證件」
袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

高雄奪命車禍！女店員上班被撞死　7秒驚悚致命瞬間畫面曝　

高雄奪命車禍！女店員上班被撞死　7秒驚悚致命瞬間畫面曝　

死語復興！陳澤耀強到遭虧「假大馬人」　劉以豪BJ4.EO4分不清...他們好監介XD

死語復興！陳澤耀強到遭虧「假大馬人」　劉以豪BJ4.EO4分不清...他們好監介XD

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

