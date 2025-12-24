副教授約畢業女學生看夜景　車內伸狼爪強抱親吻！她崩潰報警

▲某大學副教授約女學生看夜景，卻趁機在車內擁抱、親吻。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者陳宏瑞／高雄報導

高市某大學一名副教授阿志（化名）去年約了一名已畢業的女大生小芳（化名）前往高屏溪河堤看夜景。原以為是浪漫的師生敘舊，不料在黃湯下肚後，副教授竟色心大起，在車內狹小空間「突襲」強抱女方，還湊臉狂親，嚇得女大生崩潰報警。橋頭地院審理後，依性騷擾罪判處這名副教授有期徒刑3個月，可易科罰金。

據調查，阿志與小芳原為師生關係，去年10月23日下午，阿志開車載著畢的小芳前往大樹區高屏溪河堤，兩人原本坐在車內一邊吃美食、一邊飲酒談心，伴著窗外迷人夜景，豈料晚間9時許，阿志疑似不勝酒力，竟對眼前的女學生起了歪念。

阿志趁著酒意與兩人共處密閉空間的機會，突然伸出魔爪緊緊擁抱小芳，更不顧對方抗拒，低頭猛親小芳的左臉頰及手臂，小芳奮力掙脫後，不甘受辱憤而下車報警，讓這名為人師表的副教授狼狽進警局。

法院審理時，這名還在攻讀博士學位的副教授自知難逃法網，當庭坦承犯行，阿志雖不斷表示懊悔，並提出願意支付賠償金以換取和解，但小芳態度強硬，絲毫不打算原諒，當場拒絕和解。

法官審酌阿志身為大學教師，竟不知自重，利用相處機會性騷擾畢業生，嚴重損害被害人身心，考量其犯後態度，依《性騷擾防治法》判處有期徒刑3月，得易科罰金，全案可上訴。