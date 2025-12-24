追太子集團洗錢金流　前「爆乳特助」涉案情節升高遭二度約談

▲曾任太子集團高層特助的劉純妤因涉洗錢案情升高，遭檢調2度約談。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

檢警調偵辦太子集團洗錢案，在多波搜索後檢視扣得事證，懷疑先前被諭令15萬元交保的前特助劉純妤，並非單純協助安排集團高層行程等秘書工作，也曾經手贓款及相關帳目，涉案情節升高，檢察官24日再度約談劉女以釐清案情，另有6名涉案工程師也陸續到案接受訊問。

美國司法機關起訴太子集團柬埔寨籍主席陳志，涉嫌主導跨國詐欺、洗錢等重罪，台北地檢署分案追查太子集團在台犯罪情節，陸續發動4波搜索，發現太子集團在台購置豪宅、超跑，並且砸錢買了4艘豪華遊艇供集團成員享樂，截至目前為止，已有8人遭收押，集團旗下價值45億資產被查扣。

專案小組調查，太子集團在台設立十多間公司，海內外資金流動頻繁，由陳志的親信王添主導，指揮台籍幹部王昱堂、辜淑雯以天旭、尼爾創新等公司招募工程師，協助集團博弈事業並調度資金，玄古公司負責人王俊國等人則負責管理維護遊艇，分工縝密。

其中已離職的劉純妤在11月間首波約談到案後，獲檢察官諭令交保15萬元，她當時在離開北檢時，因見到親友而放心燦笑，意外引起社會議論，如今專案小組分析扣得卷證帳冊後，懷疑劉純妤並非單純的行政助理，也曾依指示處理資金，因此決定再度約談她與其他涉案6名工程師。