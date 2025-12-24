台南「港口王」起底身價破10億！　助詐洗錢9億判20年

記者黃翊婷／綜合報導

台南港口王銀樓負責人王明福被指控，涉嫌透過鉛錫包黃金的方式，幫助詐團將9億黑錢運出國，因而受到檢方起訴求刑20年。據傳，該銀樓登記在台南一處鐵皮屋，負責人王明福可能擁有數十億身價，沒想到如今卻捲入詐欺案件。

▲詐團以鉛合金包覆黃金，走私出境洗錢。（圖／警方提供，下同。）

回顧案件經過，檢警先前偵辦一起詐騙案時，發現有118位民眾因誤信假投資、假交友等話術，一共損失6.4億元，大部分款項都被車手拿去購買黃金條塊，再由專人把黃金包藏進鉛錫合金，以「鉛錫合金」、「門檔」的名義空運出境，寄送給在柬埔寨、越南的詐團成員。

檢警發動5波搜索追查，認為港口王貴金屬公司王明福涉嫌重大。台北地檢署23日偵查終結，並依詐欺、組織等罪起訴涉案的7名被告，其中王明福遭求處20年以上有期徒刑。

根據《自由時報》報導，王明福是該銀樓的負責人之一，銀樓登記在台南市區一處鐵皮屋，王明福的身家傳聞可能超過數十億。

港口王品牌發聲明 澄清非詐欺案涉案公司

不過，起源於台南的港口王銀樓，其實3兄弟已經分家，商標由大哥擁有，大哥23日已透過「金明成貴金屬」公司發布聲明，強調「港口王」是本公司依法註冊的品牌名稱，與這次新聞事件中的「港口王貴金屬有限公司」在公司登記、負責人、營運內容及業務體系上，均無任何關聯或從屬關係，屬於完全不同的獨立公司。

港口王貴金屬有限公司也在23日發布正式澄清聲明稿，強調公司經營一切依法遵循交易規範，絕無協助犯罪，目前相關案件已經進入司法程序，本公司會積極配合檢警調單位，提供一切必要資訊以協助釐清案情，相信司法公正，一定能還原事實真相，還給合法企業應有的清白。