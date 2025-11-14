　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸29歲CEO現身「相親角」　遭阿姨們嫌棄「低學歷」...真相跌破眼鏡

▲29歲的媒體CEO潘天鴻前往杭州相親角，以反諷的方式「推銷自己」拍攝影片。（圖／翻攝第一財經）

▲29歲的潘天鴻前往杭州相親角，以反諷的方式「推銷自己」拍攝影片。（圖／翻攝第一財經，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸知名自媒體人、「影視颶風」執行長潘天鴻日前依粉絲建議，親赴杭州相親角「推銷自己」，卻因學歷與婚姻狀況被現場阿姨們嫌棄，意外引起網友熱議。實際上，這位被批評「初中學歷、快遞家庭」的男子，背後真實身份竟是年營收破億元人民幣，下同）的企業CEO，父親更是圓通速遞總裁，讓網友直呼「現實比劇情反轉還精彩」。

▲29歲的媒體CEO潘天鴻前往杭州相親角，以反諷的方式「推銷自己」拍攝影片。（圖／翻攝第一財經）

《第一財經》報導，11月12日，著名影視自媒體「影視颶風」CEO潘天鴻在1400萬粉絲回饋視頻（影片，下同）中，隨機抽中了一條「去相親角推銷自己」的評論，於是他前往杭州相親角，並拍攝視頻記錄。

潘天鴻現場秀出的「相親履歷」上寫著「國內學歷：初中」、「職業為攝影師、視頻製作」、「父親職業：快遞相關」，再加上「離異單身」、「計畫購入車房」等。

面對這份條件平凡的簡歷，不少阿姨當場搖頭，直言「學歷太低」、「這麼年輕就離婚太可惜」，還有人勸他「要有幾分實力拿得出來」，對此，潘天鴻則笑回，「我的實力都在這裡了。」

▲29歲的媒體CEO潘天鴻前往杭州相親角，以反諷的方式「推銷自己」拍攝影片。（圖／翻攝第一財經）

然而，這場看似「相親受挫」的插曲，其實是潘天鴻的「反向自嘲」企劃。「初中學歷」是因他早年赴英留學，畢業於英國肯特大學電影系，沒有繼續在大陸升學所致；「視頻製作」職業則是對應他創立的「影視颶風」團隊，該團隊在單平台粉絲近1500萬、年營收已超1億元；至於有個「快遞相關」的父親，實際上是圓通速遞總裁潘水苗，圓通速遞更是大陸前三大快遞公司，業務量涵蓋全境。

潘天鴻準備的「基本資料」唯一屬實的是婚姻狀況。據悉，潘天鴻2020年與夥伴余寧葳（小魚）結婚，2024年11月在微博宣佈離婚，並稱雙方「沒有原則性問題，只是性格不合」。

▲29歲的媒體CEO潘天鴻前往杭州相親角，以反諷的方式「推銷自己」拍攝影片。（圖／翻攝第一財經）

公開資訊顯示，「影視颶風」已成為大陸影視製作與電商結合的代表品牌之一，CEO潘天鴻現任杭州星奧傳媒有限公司法定代表人兼經理，公司2025年營收突破億元。此次相親角影片曝光後，不少網友笑稱「阿姨們錯過了一個億」，也有人批評他是在「玩弄百姓，當作娛樂工具」。

11/12 全台詐欺最新數據

457 2 5487 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

相親相親角潘天鴻影視颶風快遞總裁杭州

