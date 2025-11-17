　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

只要三題！直覺快測　找出你心裡藏著哪位魔法小天使

利百代,魔法小天使,心理測驗,角色公仔（圖／業者提供）

消費中心／綜合報導

每個人都是獨一無二的個體，內心深處更住著一位專屬的「小天使」，他不是憑空想像，而是你個性中最自然、最穩定，同時也是最閃耀的能量投射。這些內在力量或許溫柔堅韌、或許果敢直率，又或者充滿了古靈精怪。你是不是也好奇，自己是天生的溫柔系、行動派，還是靈感主導？現在，無需複雜分析，放下過多思考，只要跟著直覺回答三個問題，立即解鎖你的本命小天使，看看與自己頻率最接近、最能為自己加油打氣的那位，究竟是誰。

利百代,魔法小天使,心理測驗,角色公仔（圖／業者提供）

Q1. 你走在森林裡，前方出現三條小路，你會選哪一條？
A.有陽光灑下、讓人感覺充滿希望的路 → 去 Q2A
B.花草盛開、空氣裡有淡淡香氣的路 → 去 Q2B
C.微風吹拂、看不清盡頭但感覺自由的路 → 去 Q2C

利百代,魔法小天使,心理測驗,角色公仔（圖／業者提供）

Q2A（來自A）前方有人跌倒，你會？
A.馬上跑去幫忙，關心他有沒有受傷（Liqi）
B.鼓勵對方：「沒事的，一起走吧！」（Lini）
C.在一旁確認狀況後，主動伸手幫他站起來（Libi）

利百代,魔法小天使,心理測驗,角色公仔（圖／業者提供）

Q2B（來自B）你發現樹下有一本筆記本，你會？
A.拾起來看看裡面寫了什麼，好奇內容（Lilu）
B.想著「這本書的主人會不會回來找？」決定放在原地（Yoru）
C.打開封面一看有名字，就打算交給附近的管理員或失物招領（Dili）

利百代,魔法小天使,心理測驗,角色公仔（圖／業者提供）

Q2C（來自C）風吹起你的帽子，你會？
A.趕緊追上去，邊笑邊覺得好玩（Lefi）
B.看著帽子滾遠，嘆口氣然後慢慢撿回來（Yoru）
C.笑著想：「下次出門要記得戴緊！」（Lini）

結果揭曉：你心中的小天使是．．．
Lini 利霓－樂觀、正向、充滿希望►「陽光會找到妳的笑容。」

利百代,魔法小天使,心理測驗,角色公仔（圖／業者提供）

Lilu 利鹿－細膩溫柔、喜歡觀察與記錄►「回憶的香氣，是最溫柔的魔法。」

利百代,魔法小天使,心理測驗,角色公仔（圖／業者提供）

Lefi 利飛－活潑、勇敢、樂於冒險►「風往哪裡吹，我就往哪裡去！」

利百代,魔法小天使,心理測驗,角色公仔（圖／業者提供）

Libi 利比－穩定、可靠、帶頭行動►「你願意相信的事，就是力量。」

利百代,魔法小天使,心理測驗,角色公仔（圖／業者提供）

Liqi 利琪－善良、樂於幫助他人►「用溫柔的羽毛，撫平別人的心。」

利百代,魔法小天使,心理測驗,角色公仔（圖／業者提供）

Dili 蝶利－有創意、愛表達、靈活行動派►「每個念頭，都是一片新羽翼。」

利百代,魔法小天使,心理測驗,角色公仔（圖／業者提供）

Yoru 夜天使－靜謐、體貼、療癒人心►「夜的安靜，是心的光。」

利百代,魔法小天使,心理測驗,角色公仔（圖／業者提供）

無論你的潛在能量偏向哪一位小天使，內心感受到的這份力量都是自己最值得驕傲的印記，利百代更將其具象化為七位療癒系角色公仔，成為面對日常挑戰的最佳應援團，獨角獸Lini利霓正向積極，擅長創造閃閃發亮的小奇蹟；梅花鹿Lilu利鹿熱愛記錄生活，並享受分享快樂魔法；小飛龍Lefi利飛喜歡走出去探險，堅信嘗鮮就是一種快樂魔法。

此外，代表勇氣的獅鷲Libi利比，開朗有信心；粉嫩五色鳥Liqi利琪，心地善良，將簡單卻強大的祝福魔法帶給身邊的人，幫助他人也是成長自己；小蝴蝶Dili蝶利，喜歡分享、發揮創意，隨時帶來變身魔法。以及溫和且充滿希望能量的Yoru夜天使，她的魔法夜空帽能實現無限想像。每位小天使都擁有獨特的個性和魔法，立即關注利百代官方資訊，讓這些充滿魔力的夥伴們，為生活注入更多光芒和動力！


那裡買：https://reurl.cc/MMkVKv

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
445 1 5968 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台南淫官沒去勘災！翹班猥褻2男童
必勝客1熱門口味宣布停賣！　達美樂秒推5折優惠
才剛道歉！義披薩老闆「髒話怒飆1星網友」　這行為恐遭重罰
台大學長「看不慣放鴿子」豪氣發飲料　店家揭：半小時就匯訂金
高雄月世界淪「大型垃圾場」！　破袋檢查是台南來偷倒
大師兄又出手！丟12年前「抱怨館長」截圖　結果糗了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

只要三題！直覺快測　找出你心裡藏著哪位魔法小天使

超商「周一限定」咖啡優惠！7-11第二杯半價、全家29杯999元

麥當勞奶昔大哥來了　韓國同款「紫色絨毛包」11/19開賣

速食店推「銅板優惠」　1+1下殺49元起

台灣E.L.F.超狂應援！利特.銀赫淚崩　大巨蛋首例「60台無人機飛出SJ圖案」

到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光　登台全程抖萌翻粉絲

「台大男神」夜店狂歡後酒駕　開1500萬法拉利倒車逆向遭逮

轎車衝撞「待轉區」！7機車如保齡球慘被撞飛...8傷送醫

81歲母遭預拌車輾斃　女兒回頭目睹情緒潰堤

(無壓標題)3秒掃倒8車畫面曝！高雄男暴衝「保齡球」撞9傷

謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」

3秒掃倒8車畫面曝！高雄男暴衝「保齡球」撞9傷

只要三題！直覺快測　找出你心裡藏著哪位魔法小天使

超商「周一限定」咖啡優惠！7-11第二杯半價、全家29杯999元

麥當勞奶昔大哥來了　韓國同款「紫色絨毛包」11/19開賣

速食店推「銅板優惠」　1+1下殺49元起

藍委支持增設「兒少家庭署」　籲編制人力應達百人以上規模

Mandy首曝「大S託付她的遺願」：我一直在做！　高EQ大讚：親媽教得好　

張立東控遭風田背叛搶妹！　驚爆女方身分「他前任家具千金」

巫翊俅奪120+公斤級硬舉金牌　台灣健力世錦賽9金11銀10銅作收

謝京穎敬業近況曝光！遭設計下藥昏迷　「跳進冰泉」冷到肚子痙攣

孫德榮突2度心悸又暈眩「找律師改生前遺囑」　百坪別墅引感慨

館長遭爆涉職場性騷　新北勞工局：當事人須提申訴才能查證

只要三題！直覺快測　找出你心裡藏著哪位魔法小天使

8款秋冬「無捲度短髮」推薦！慵懶不用燙、日常好整理

賴清德宣布成立兒童及家庭署　她批「一廂情願」：改名無法回應挑戰

【全程療癒】幫黑王蛇蛻皮超絲滑！

消費熱門新聞

麥當勞奶昔大哥「紫色絨毛包」11/19開賣

行李轉盤驚見巨大DHC？

速食店銅板優惠1+1下殺49元起

星巴克「最潮」咖啡可愛爆紅　好市多上架被搶翻

必勝客歡樂吧「光復餐廳店」明天重新開幕　吃到飽漲價30元

燒仙草、咖啡「買1送1」　超商周末優惠懶人包

摩斯漢堡全新台灣火雞堡12門市限定

超商咖啡優惠！7-11第二杯半價、全家29杯999元

Mercedes-Benz星動樂園「北中南開跑」！

超商「單人開鍋自由」　99元肉片隨時買

三商炸雞開賣墨西哥醬辣雞腿　限時買1送2

7-11連9天寄杯咖啡「最多省440」

木村拓哉戴黑框現身異世界！

星巴克福吉茶那堤最強平替？！買一送一直接掃貨

更多熱門

相關新聞

利百代打造夢幻親子主題房開箱

利百代打造夢幻親子主題房開箱

踏進房間，彩色筆彷彿從筆盒飛出，翻越小帳篷、溜滑梯、積木牆，每一個角落都藏著驚喜，瞬間喚醒童年的想像力。這不是電影場景，而是利百代攜手淡水福容飯店打造的三間夢幻親子主題房：夜天使、Q比天使與魔法天使，為孩子，也為大人，開啟一場色彩繽紛的童趣冒險。

入手「辦公室療癒小物」自救　填補上班情緒價值

入手「辦公室療癒小物」自救　填補上班情緒價值

東海利百代親子館啟用！開創親子互動新模式

東海利百代親子館啟用！開創親子互動新模式

早餐吃什麼＝你的勇氣來自哪裡？超準心理測驗公開

早餐吃什麼＝你的勇氣來自哪裡？超準心理測驗公開

別人說哪句話最傷你？一張圖秒測出你的內心死穴

別人說哪句話最傷你？一張圖秒測出你的內心死穴

關鍵字：

利百代魔法小天使心理測驗角色公仔

讀者迴響

熱門新聞

冷空氣5支觸鬚　北台濕凍15℃最冷時刻曝

館長直播曝大師兄借錢「對話截圖」

大師兄對決館長「過1天風向變了！」　PTT揭敗筆

ATM明天可領普發1萬　小心「4種狀況」恐領失敗

快訊／8級強風來了　今變天「明雨最大」地區曝

快訊／11級強風來了　越晚越冷「雨最大」地區曝

「當爹養12年」　館長：你們三個要毀掉我！夠了沒？

欠繳多年管理費！男討電梯磁卡被拒怒告管委會

Energy阿弟突當眾親密女星　鏡頭一掃...老婆「爆氣反應」全放送！

即／SBL裕隆打假球撈2473 萬　10球員判決出爐

宣布發400份雞排　台大電機系學長：捍衛母校

快訊／北北基大雨特報！下到深夜　防瞬間雨勢

想60歲退休月領5萬！專家精算：做到「勞退自提」1招達標

保住招牌！大氣系學長霸氣喊「雞排你發，錢我出」

快訊／血液腫瘤權威陳耀昌病逝　享壽76歲

更多

最夯影音

更多
台灣E.L.F.超狂應援！利特.銀赫淚崩　大巨蛋首例「60台無人機飛出SJ圖案」

台灣E.L.F.超狂應援！利特.銀赫淚崩　大巨蛋首例「60台無人機飛出SJ圖案」
到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光　登台全程抖萌翻粉絲

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光　登台全程抖萌翻粉絲

「台大男神」夜店狂歡後酒駕　開1500萬法拉利倒車逆向遭逮

「台大男神」夜店狂歡後酒駕　開1500萬法拉利倒車逆向遭逮

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面