只要三題！直覺快測　找出你心裡藏著哪位魔法小天使

每個人都是獨一無二的個體，內心深處更住著一位專屬的「小天使」，他不是憑空想像，而是你個性中最自然、最穩定，同時也是最閃耀的能量投射。這些內在力量或許溫柔堅韌、或許果敢直率，又或者充滿了古靈精怪。你是不是也好奇，自己是天生的溫柔系、行動派，還是靈感主導？現在，無需複雜分析，放下過多思考，只要跟著直覺回答三個問題，立即解鎖你的本命小天使，看看與自己頻率最接近、最能為自己加油打氣的那位，究竟是誰。

Q1. 你走在森林裡，前方出現三條小路，你會選哪一條？

A.有陽光灑下、讓人感覺充滿希望的路 → 去 Q2A

B.花草盛開、空氣裡有淡淡香氣的路 → 去 Q2B

C.微風吹拂、看不清盡頭但感覺自由的路 → 去 Q2C

Q2A（來自A）前方有人跌倒，你會？

A.馬上跑去幫忙，關心他有沒有受傷（Liqi）

B.鼓勵對方：「沒事的，一起走吧！」（Lini）

C.在一旁確認狀況後，主動伸手幫他站起來（Libi）

Q2B（來自B）你發現樹下有一本筆記本，你會？

A.拾起來看看裡面寫了什麼，好奇內容（Lilu）

B.想著「這本書的主人會不會回來找？」決定放在原地（Yoru）

C.打開封面一看有名字，就打算交給附近的管理員或失物招領（Dili）

Q2C（來自C）風吹起你的帽子，你會？

A.趕緊追上去，邊笑邊覺得好玩（Lefi）

B.看著帽子滾遠，嘆口氣然後慢慢撿回來（Yoru）

C.笑著想：「下次出門要記得戴緊！」（Lini）

結果揭曉：你心中的小天使是．．．

Lini 利霓－樂觀、正向、充滿希望►「陽光會找到妳的笑容。」

Lilu 利鹿－細膩溫柔、喜歡觀察與記錄►「回憶的香氣，是最溫柔的魔法。」

Lefi 利飛－活潑、勇敢、樂於冒險►「風往哪裡吹，我就往哪裡去！」

Libi 利比－穩定、可靠、帶頭行動►「你願意相信的事，就是力量。」

Liqi 利琪－善良、樂於幫助他人►「用溫柔的羽毛，撫平別人的心。」

Dili 蝶利－有創意、愛表達、靈活行動派►「每個念頭，都是一片新羽翼。」

Yoru 夜天使－靜謐、體貼、療癒人心►「夜的安靜，是心的光。」

無論你的潛在能量偏向哪一位小天使，內心感受到的這份力量都是自己最值得驕傲的印記，利百代更將其具象化為七位療癒系角色公仔，成為面對日常挑戰的最佳應援團，獨角獸Lini利霓正向積極，擅長創造閃閃發亮的小奇蹟；梅花鹿Lilu利鹿熱愛記錄生活，並享受分享快樂魔法；小飛龍Lefi利飛喜歡走出去探險，堅信嘗鮮就是一種快樂魔法。

此外，代表勇氣的獅鷲Libi利比，開朗有信心；粉嫩五色鳥Liqi利琪，心地善良，將簡單卻強大的祝福魔法帶給身邊的人，幫助他人也是成長自己；小蝴蝶Dili蝶利，喜歡分享、發揮創意，隨時帶來變身魔法。以及溫和且充滿希望能量的Yoru夜天使，她的魔法夜空帽能實現無限想像。每位小天使都擁有獨特的個性和魔法，立即關注利百代官方資訊，讓這些充滿魔力的夥伴們，為生活注入更多光芒和動力！



那裡買：https://reurl.cc/MMkVKv