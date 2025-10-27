社畜一人當兩人用超崩潰！入手「辦公室療癒小物」自救　填補上班情緒價值

▲如何自救抒解工作壓力成了上班族間最迫切的日常課題。（圖／翻攝自影片，以下同）

消費中心／綜合報導

週一起不來、週五躲廁所等下班，對社畜而言，辦公室就像每天都要挑戰的Boss關卡，上班壓力堪比打怪。這回《街訪突即隊》特派員走上街頭，實地探訪各路上班族，想知道大家是怎麼在職場中「活下來」，又如何面對壓力爆表的時刻，以及賴以維生的療癒小撇步，沒想到才問沒幾個人，就蒐集到滿滿的崩潰實錄。

受訪者們的心聲直接又寫實，有人加班到懷疑人生，因為「公司一直在縮編跟裁員，工作量變超大，等於一個人當兩人用」，但薪水卻沒變，直呼「熬夜加班時，真的好想提離職」。也有人坦言，最崩潰的時刻就是每天早上九點的晨會，「都想說我為什麼要在這裡，就呈現眼睛張著，但腦袋還在家裡睡覺中」，至於老闆說的話？「（耳朵）這裡進、那裡出」。還有受訪者笑說，每週一早上總是夢到自己已經出門上班，結果醒來才發現還在床上，要遲到了。

▲▼受訪者吐露面對工作壓力的心聲。

面對職場修羅場，上班族的自救方式各有一套。有人靠美食來回血，吃零食或炸雞等高熱量食物撫慰受傷的心靈，以免在辦公室「大暴走」；有人在桌上放小仙人掌，提醒自己不要崩潰的時候變刺蝟；也有人選擇用小物療癒自己，辦公桌上擺滿公仔，一個都不能少，「如果沒有它們，我連電腦都不想開了」。這些看似小小儀式，卻是上班族面對壓力的精神支柱。

▲有受訪者將對公仔的熱愛視為在辦公室「活下去」的動力。

當被問到理想中的療癒小物時，回答更是五花八門。「希望是有趣又實用的東西，讓人看到就會心一笑，心情能從地獄中被拯救出來」、「幽默風趣、能給情緒價值，就像在選完美男友，有戀愛感又不無聊」；甚至還有人異想天開地說：「我希望它有法力，可以把工作上的雜事全部變不見，如果可以的話，希望老闆也能一起不見。」

▲利百代一系列辦公室療癒小物，不只實用，更是「情緒價值擔當」。

為了替社畜找到出口，撐過這場名為「上班」的修行，利百代特別推出一系列「辦公室療癒小物」，以跳脫框架的創意文具，為繁忙的工作日常注入一絲輕鬆，上班族在煩悶中也能自帶快樂能量。

1. 符咒護佑：利百代符咒圓桿鉛筆

每支筆身印有不同的心法標語，無論是手寫筆記或開會紀錄，都像得到一點心理上的「符咒護佑」，穩住職場靈氣，讓每一次書寫都充滿正能量。

▲利百代符咒圓桿鉛筆，讓每一次開會筆記都多一點正能量。

2. 負能量宣洩：厲痣鉛筆

筆上滿是負能量炸裂金句，輕鬆又不失Kuso幽默，陪你在「被生活毒打」的時候笑著解壓、破涕為笑，讓壞情緒有地方釋放。

▲「厲痣鉛筆」毒中帶笑，為生活解壓。

3. 心靈寄託：福氣滿滿神明保庇鉛筆

當覺得工作卡卡、快要撐不下去時，這支筆就像心靈寄託，每一次書寫都彷彿被神明罩著，帶來滿滿的心理療癒，補滿職場能量。

▲想要被神明罩著的上班族，一定要試試 「神明保庇鉛筆」。

4. 愛情誤語：直球對決無奈感

工作已經夠焦慮了，面對另一半的無奈時候，拿起這支筆把不滿一五一十地寫出來，不修飾、不隱藏，全部宣洩完又能重新打起精神。

▲「愛情誤語鉛筆」讓你宣洩完又能重新打起精神。

從幽默毒語到神明加持，這些「利百代辦公室療癒小物」就像替上班族開的一帖心靈解藥，每天工作都有好心情，在壓力滿檔的職場裡笑著撐過每一天，能讓人繼續微笑上班的東西，才是真正的續命神器。