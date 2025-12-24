這2鄉鎮農曆年後普發紅包！嘉義大林現金3千...阿里山鄉給6千

▲嘉義縣大林鎮、阿里山鄉各普發3千、6千元。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者翁伊森、郭玗潔／嘉義報導

嘉義縣大林鎮每位鎮民普發3千，阿里山鄉也宣布每位鄉民普發6千！今(24日)大林鎮長許有疆在代表會提案「嘉義縣大林鎮韌性經濟方案鎮民樂活消費金自治條例」，獲得代表全力支持通過提案，確定每位鎮民將普發現金3千元，預計於115年3月28、29日兩天發放，對象需114年12月31日(含當日)前設籍於本鎮，並於戶政發放作業造冊時仍在籍者。另外，阿里山鄉也宣布將普發6千元，目前仍在研擬普發辦法，最快要等到農曆年後才能發放。

大林鎮公所表示，近年因極端氣候、傳染病疫情、美中關稅貿易戰衝擊、供應鏈斷鏈等因素，可能造成鎮內商業活動受到衝擊。地方政府除需維持基本公共服務外，更有責任在此關鍵時刻提供即時且有效的經濟支持，以減輕鎮民衝擊、穩定社會秩序。為提升本鎮面對災害、突發事件及經濟衝擊之韌性，並協助鎮民維持基本生活需求、提振鎮內消費，促進地方經濟復甦，因此提出發放樂活消費金方案，希望鎮民拿著普發現金到鎮上商店快樂吃喝，享受小鎮美食觀光之樂趣。

許有疆則說，本次普發現金總預算近9000萬元，由公庫自有財源稅收支應。錢要花在刀口上，大林鎮在12月底才確定普發方案，一方面需要等到12月底完成整年度預算的結算與公庫現金流的盤點，才能清楚知道公所有多少能量來執行普發；另一方面，所有的預算方案都需要經過鎮民代表會的溝通與同意，在公所團隊的努力準備並和代表溝通協商後，通過自治條例法案，以確保程序合法且透明。

許有疆表示，希望普發不只是流於市場喊價發錢而已，更希望這筆錢發下去後，能擴大效益，帶動大林鎮內的消費內需。目前公所正積極研擬「樂活消費金導流機制」，將規劃每周抽獎活動，刺激鎮內消費，以期讓普發現金產生循環經濟的綜合效應。因此以「大林樂活消費金，在地消費獎更大」為主題，希望透過這次普發樂活消費金方案，進行消費導流，導引鎮民在鎮內傳統商店與觀光工廠等地快樂消費，促進本鎮經濟更好的發展，一起讓大林變得越來越好。

另外，阿里山今天經代表會三讀通過，決議普發6000元民生紓困金，不過相關普發辦法還在研擬中，目前預計在農曆年後發放。