國小游泳教練勾搭同事妻！互傳鹹濕照和對話　桃園教育局回應了

▲國小游泳教練和同事妻手機互傳鹹濕照和對話。（示意圖，無關本案／pixabay）

記者楊淑媛／桃園報導

服務桃園某國小的人夫日前向相關單位投訴，指稱其無意間發現妻子手機內，有「主人、小母狗」等露骨鹹濕照和對話，經追查發現，和妻子對話的男子竟是同校葉姓游泳教練，事發後除和妻子協議離婚，今年1月間並對葉男提出「侵害配偶權」告訴，同時建請相關單位在續聘葉姓游泳教時，能夠審慎評估。

這名人夫指稱，他和前妻結婚一年，同校的葉姓教練也參加過他的結婚典禮，一日半夜，無意間於前妻手機發現，葉姓教練傳給前妻的下體照，因其之前於警界任職，警覺事有蹊蹺，於是暗中展開蒐證，赫然發現同校的葉姓游泳教練誘導前妻，雙方以「主人、小母狗」暱稱，並帶入色情話題，葉男還要求妻子自慰、拍攝私密處照片。

人夫事發後於去年12月和妻子離婚，並對葉男提出「侵害配偶權」告訴，同時也以葉男於教學和學生難免有肢體接觸，為保學生安全，建請校方審慎評估是否續聘。

桃園市政府教育局3日表示，1、經洽學校瞭解該事件於12/7知悉相關訊息，查自葉教練到校任職以來，期間從未接獲學生、家長、老師的反應，在教學上無異狀。2、因該事件屬教練私領域的事件，並且未涉及校園性別事件，校方也會持續關注該員教學表現，納入未來續聘評估。