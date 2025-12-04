全國商業類技藝競賽落幕　中市大明高中奪數位動畫金手獎

▲全國商業類技藝競賽落幕，台中市大明高中多媒體動畫科劉姓學生在「數位動畫」職種中，勇奪全國第一名「金手獎」。（圖／大明高中提供）



記者游瓊華／台中報導

114學年度全國商業類學生技藝競賽這週於國立台南高商舉行，共計136所學校、519位好手同場競技。台中市大明高中表現優異，其中多媒體動畫科劉姓學生在「數位動畫」職種中，憑藉穩健技術與創意，擊敗各校菁英，勇奪全國第一名「金手獎」。

獲獎的劉同學在頒獎時激動不已，高喊「我們做到了！我們是全國第一！」除了動畫職種拔得頭籌，大明高中學生亦在「網頁設計」與「電腦繪圖」兩個職種中獲得全國優勝，展現學校在藝術設計領域的教學實力。

校方表示，此次獲獎不僅是學生努力的成果，也肯定了學校的教育方針。大明高中課程規劃強調跨域整合與專題實作，並連結產業需求，讓學生在實作中累積專業能力。此次在國家級競賽中獲得首獎，學生除了獲得自信，也將取得國立大學的升學薦送資格，為未來發展奠定良好基礎。學校未來將持續鼓勵學生站上全國舞台，挑戰自我。