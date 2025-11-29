美國FDA內部備忘錄披露　新冠疫苗可能導致至少10童死亡

▲在新冠疫情大流行期間，各國皆宣導要接種新冠疫苗。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

根據美國食品藥物管理局（FDA）27日發給機構員工的內部備忘錄，至少10名孩童可能因接種新冠疫苗死亡，心肌炎是可能死因之一。

紐約時報、路透等報導，這份備忘錄由FDA疫苗部門主管普拉薩德（Vinay Prasad）撰寫，內容並未提及個案具體細節，例如孩童年齡、健康狀況，也沒有揭露涉及疫苗製造商或機構如何判定疫苗與死亡之間的關聯。但普拉薩德在文件中寫道，「美國食品藥物管理局將首度承認新冠疫苗造成美國兒童死亡」。

普拉薩德稱，這些發現具有深遠意義，計劃強化疫苗監管，包括要求所有族群都必須進行隨機研究。FDA的最新審查結果尚未在同行評審的醫學期刊上發表，美國疾病控制及預防中心（CDC）疫苗委員會將於下周召開會議。

在川普第一任期以及拜登執政期間，美國衛生機構官員都強烈支持接種新冠疫苗，認為這是挽救性命的措施。不過衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）大幅改變政府對於新冠疫苗的政策，把接種對象限制在65歲以上民眾及有潛在疾病的族群。已知小羅勃甘迺迪長期反對疫苗，曾多次宣稱新冠疫苗不安全。

據統計，自新冠疫情開始以來，約有2100名兒童死於新冠病毒。也有聯邦衛生官員承認疫苗存在嚴重但罕見副作用，包括青少年和年輕男性出現的心肌炎案例。但公衛專家強烈質疑川普政府官員關於「疫苗危險」的說法，稱疫苗拯救大量生命。

針對FDA這份備忘錄，費城兒童醫院疫苗專家奧菲特（Paul Offit）表示，備忘錄缺乏背景數據資訊，例如在已接種與未接種兒童中，因病毒本身導致的死亡人數或死亡率。