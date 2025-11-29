　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國FDA內部備忘錄披露　新冠疫苗可能導致至少10童死亡

▲▼ 疫苗,注射器,美國食品藥物管理局（FDA）。（示意圖／路透）

▲在新冠疫情大流行期間，各國皆宣導要接種新冠疫苗。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

根據美國食品藥物管理局（FDA）27日發給機構員工的內部備忘錄，至少10名孩童可能因接種新冠疫苗死亡，心肌炎是可能死因之一。

紐約時報、路透等報導，這份備忘錄由FDA疫苗部門主管普拉薩德（Vinay Prasad）撰寫，內容並未提及個案具體細節，例如孩童年齡、健康狀況，也沒有揭露涉及疫苗製造商或機構如何判定疫苗與死亡之間的關聯。但普拉薩德在文件中寫道，「美國食品藥物管理局將首度承認新冠疫苗造成美國兒童死亡」。

普拉薩德稱，這些發現具有深遠意義，計劃強化疫苗監管，包括要求所有族群都必須進行隨機研究。FDA的最新審查結果尚未在同行評審的醫學期刊上發表，美國疾病控制及預防中心（CDC）疫苗委員會將於下周召開會議。

在川普第一任期以及拜登執政期間，美國衛生機構官員都強烈支持接種新冠疫苗，認為這是挽救性命的措施。不過衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）大幅改變政府對於新冠疫苗的政策，把接種對象限制在65歲以上民眾及有潛在疾病的族群。已知小羅勃甘迺迪長期反對疫苗，曾多次宣稱新冠疫苗不安全。

據統計，自新冠疫情開始以來，約有2100名兒童死於新冠病毒。也有聯邦衛生官員承認疫苗存在嚴重但罕見副作用，包括青少年和年輕男性出現的心肌炎案例。但公衛專家強烈質疑川普政府官員關於「疫苗危險」的說法，稱疫苗拯救大量生命。

針對FDA這份備忘錄，費城兒童醫院疫苗專家奧菲特（Paul Offit）表示，備忘錄缺乏背景數據資訊，例如在已接種與未接種兒童中，因病毒本身導致的死亡人數或死亡率。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 9832 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
MAMA／大咖影后悼香港大火！　低調穿搭被讚爆
健身房「倒閉」20 年不斷重演　履約保證為何保不了你？
疑中國豬仔闖邊境被炸！　血肉模糊畫面曝
72歲女星太正！變態男闖房間　侵犯惡行曝光掀眾怒
明天3地轉濕！　下周「雨區擴大3天」最冷剩15度

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國FDA內部備忘錄披露　新冠疫苗可能導致至少10童死亡

洪水猛灌來不及跑！泰一家8口「攀窗縮腿」　苦撐48小時才獲救

日64歲議員東京出差「爽叫外送茶」！　偷拍賣淫妹裸體被逮

北韓高級星巴克爆紅！喝咖啡「兌換Labubu」　消費3140元才有資格

疑中國豬仔「偷渡泰國」誤踩地雷！闖邊境被炸　血肉模糊畫面曝

希特勒回來了？　納米比亞議員5連霸「選民超愛他」

泰國南部水災162死！恐怖汪洋畫面曝　合艾「3.3萬房屋」遭毀

俄軍「夜襲基輔」1死15傷！　數百架無人機、飛彈狂轟6小時

秘魯邊境「進入緊急狀態」！　防堵非法移民大量湧入

新好男孩成員提告　女鄰居闖1.2億濱海豪宅私人沙灘還偷拍

Tpark 72,600坪宜居複合城

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

宏福苑28日早狀況

炎亞綸落淚談「關係突然消失」　自責「疏忽友情」想聯絡卻遭冷回

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

鑽好市多貨架「露乳拍照」把自己賣掉！網黃2人組到案：一時興起

美國FDA內部備忘錄披露　新冠疫苗可能導致至少10童死亡

洪水猛灌來不及跑！泰一家8口「攀窗縮腿」　苦撐48小時才獲救

日64歲議員東京出差「爽叫外送茶」！　偷拍賣淫妹裸體被逮

北韓高級星巴克爆紅！喝咖啡「兌換Labubu」　消費3140元才有資格

疑中國豬仔「偷渡泰國」誤踩地雷！闖邊境被炸　血肉模糊畫面曝

希特勒回來了？　納米比亞議員5連霸「選民超愛他」

泰國南部水災162死！恐怖汪洋畫面曝　合艾「3.3萬房屋」遭毀

俄軍「夜襲基輔」1死15傷！　數百架無人機、飛彈狂轟6小時

秘魯邊境「進入緊急狀態」！　防堵非法移民大量湧入

新好男孩成員提告　女鄰居闖1.2億濱海豪宅私人沙灘還偷拍

MAMA／GD哀悼香港大火！發表奪獎感言前　沉痛開口：盼帶給大家力量

朴子醫院新設兒童治療室　兒童感覺統合與語言治療新選擇

多發性骨髓瘤治療新突破　大林慈濟自體造血幹細胞移助延緩復發

兩岸咖啡市場差異大！　專家：「瑞幸來台」幾乎沒影響

混障綜藝團11/30新營文化中心演出　金鐘主持人劉銘領軍肢障視障齊閃耀

林朕呈赴日訓練二度進化　回顧球季低潮有江少慶、游霆崴鼓勵

MAMA／大咖影后悼香港大火！低調穿搭被讚爆　別黑絲帶：奇蹟會發生

快訊／高雄民宅晚間火警！1女火場內「昏迷倒地」　送醫搶救中

再婚遇家暴男！　千古第一才女「李清照」將侵占夫送進大牢

健身房消費爭議今年創新高　業者曝：每間都是「未爆彈」

TWICE彩排唱〈日不落〉劇透惹　粉絲大尖叫…子瑜笑：聽到了=

國際熱門新聞

川普：拜登「自動簽名機」代簽文件全作廢

即／出國注意！　空巴大規模召回A320客機

宏都拉斯大選將掀牌　彭博：台灣有望罕見勝北京

大馬破地下淫窟！201男同志全裸被逮

高爾夫球場活春宮！「肉體交疊」畫面曝

宏都拉斯選前震撼彈　川普突宣布特赦前總統

重機網美遭輾斃　最後PO文成死亡預言

香港大火128死！庫克：Apple將捐款救災

川普下令重審「19國公民綠卡」發放資格

東南亞洪災超過300人罹難！太平間爆滿

友邦聖文森政黨輪替　親中在野黨勝選

空巴召回！全日空取消65航班　澳機場大亂

澤倫斯基最強心腹遭搜查後請辭

疑中國豬仔「偷渡泰國」踩地雷重傷

更多熱門

相關新聞

新好男孩成員提告　女鄰居擅闖豪宅還拍片

新好男孩成員提告　女鄰居擅闖豪宅還拍片

美國知名男團「新好男孩」成員布萊恩萊特爾（Brian Littrell）與鄰居爆發法律糾紛鬧上法庭，現年50歲的他控告67歲女鄰居多次非法闖入其價值380萬美元（約新台幣1.2億元）的佛州濱海豪宅私人海灘。

比賽生吞活蟑螂！美32歲男窒息亡

比賽生吞活蟑螂！美32歲男窒息亡

傳美擬承認俄占烏克蘭領土　包括克里米亞

傳美擬承認俄占烏克蘭領土　包括克里米亞

CNN：美軍攻擊毒運船　二度擊殺倖存者

CNN：美軍攻擊毒運船　二度擊殺倖存者

川普又暗示挑戰「第3任期」？AI合成照惹議

川普又暗示挑戰「第3任期」？AI合成照惹議

關鍵字：

新冠疫苗FDA心肌炎北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

邱澤、許瑋甯愛兒Ian正面照曝！

公公「握身分證披濕被」葬身宏福苑　媳婦：他真的好聰明

謝震廷再失聯！遭緊急通報：看到人請馬上報警

邱澤、許瑋甯婚禮！兒子Ian也來了

李靚蕾斷開王力宏...久違現身美成這樣！

濱崎步上海演出被鍘！堅持獨自上台「對空席開唱」

楊丞琳缺席許瑋甯婚禮！昔「退追爆閨蜜情鬧翻」

「張君雅小妹妹」結婚了！

女店員上班被撞死！7秒致命瞬間畫面曝

AV女優當小三　悄悄引退消失

桃園某高中驚傳學生墜樓！警方回應了

學測剩50天！高三女學生墜亡　爸媽哭曝生前狀況

陸男星成毅拍戲「吊鋼絲重摔頭著地」！　劇組發聲了

愛女服藥昏睡！媽進房發現弟弟在侵犯她

路透：中國觀望2028大選　暫緩武統威脅

更多

最夯影音

更多
Tpark 72,600坪宜居複合城

Tpark 72,600坪宜居複合城
邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

宏福苑28日早狀況

宏福苑28日早狀況

炎亞綸落淚談「關係突然消失」　自責「疏忽友情」想聯絡卻遭冷回

炎亞綸落淚談「關係突然消失」　自責「疏忽友情」想聯絡卻遭冷回

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面