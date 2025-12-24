　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

男腦中風意識模糊　門諾首用機械手臂抽吸深部血塊重獲生機

▲▼門諾醫院首度運用機械手臂，成功救治腦出血患者。(圖／門諾醫院提供，下同)

▲門諾醫院首度運用機械手臂，成功救治腦出血患者。(圖／門諾醫院提供，下同)

記者王兆麟／花蓮報導

宜蘭一名56歲男子因腦出血一度意識模糊、半側肢體完全癱瘓，轉送花蓮門諾醫院接受手術後，意識逐步恢復，已能自行坐起、配合復健，神經功能較術前明顯改善。這項關鍵轉折，來自門諾醫院神經外科首度運用「機械手臂輔助腦出血抽吸手術」，成功清除深部液化血塊，為患者爭取重生契機。
 
患者原本因長期高血壓導致腦出血，11月20日於當地醫院住院治療，初期採保守療法觀察。然而兩週內病情持續惡化，不僅意識逐漸下降，影像檢查也顯示腦內血塊未被吸收，反而持續擴大，並由原本的固態轉為液化狀態，導致神經壓迫與功能缺損。家屬評估後，決定轉送花蓮門諾醫院進一步治療。

▲▼門諾醫院首度運用機械手臂，成功救治腦出血患者。(圖／門諾醫院提供，下同)
 
門諾醫院副院長、神經外科醫師邱琮朗表示，該名患者屬於典型高血壓性深部腦出血，血塊位置接近重要神經結構，傳統開顱手術風險極高；但當血塊進入液化階段，若能精準定位，則可考慮以微創方式抽吸，降低對腦組織的傷害。

「關鍵在於精準度，」邱琮朗指出，深部腦出血的手術容錯空間極小，抽吸路徑若偏離1毫米，就可能傷及重要神經或血管，導致不可逆後果。基於患者病灶條件與風險評估，醫療團隊決定啟動院內新引進的機械手臂輔助系統，執行門諾醫院首例機械手臂腦出血抽吸手術。
 
手術當日，團隊先以電腦斷層與磁振造影進行三維定位，將影像數據輸入導航系統，精準規劃最佳進入路徑。完成頭部固定後，醫師在顱骨鑽開一個直徑約1公分的小孔，由機械手臂依預設軌跡穩定前進，引導抽吸器械直達深部血塊位置，整體誤差控制在1毫米以內。確認到位後，醫師迅速抽吸濃稠液化血塊，全程避開視丘、腦幹等關鍵結構，順利完成手術。

▲▼門諾醫院首度運用機械手臂，成功救治腦出血患者。(圖／門諾醫院提供，下同)

邱琮朗回顧，過去深部腦出血手術高度仰賴醫師經驗與空間判斷，「腦內沒有光源，進去之後幾乎是憑感覺操作。」如今透過機械手臂與即時導航，腦內重要結構如頸動脈、中大腦動脈甚至腦幹位置，都能在螢幕上清楚呈現，大幅降低手術盲點與風險。
 
相較傳統開顱手術，機械手臂輔助手術具備微創、穩定與高精準三大優勢，不僅減少顱骨開口範圍，也避免因大面積開顱造成腦組織位移，同時消除人手顫抖或角度偏移的不確定性。此技術特別適用於深部、小型或高風險病灶，未來也可延伸應用於腦瘤切片、深部病灶定位及癲癇電極植入等手術。

▲▼門諾醫院首度運用機械手臂，成功救治腦出血患者。(圖／門諾醫院提供，下同)
 
患者女友回憶，事發當晚男友洗澡時突然跌倒，隨後出現語言不清、肢體無力等異狀，送醫後病情未見改善，甚至被告知手術風險極高。轉至門諾醫院接受手術後，患者逐漸恢復意識與反應，能配合復健、使用輪椅，也能清楚表達需求，與術前狀況形成明顯對比。
 
根據衛生福利部統計，腦血管疾病長年位居國人十大死因前列，也是成人失能的主要原因之一。邱琮朗提醒，腦中風多與高血壓、高血脂、高血糖控制不良相關，民眾若出現臉歪、手腳無力、言語不清等症狀，應立即就醫，把握黃金治療時機，才能降低死亡與失能風險。

門諾醫院此次成功完成首例機械手臂輔助腦出血手術，象徵東台灣神經外科治療邁入高精準微創新階段，也讓偏鄉與高齡患者在地即可獲得與醫學中心同步的先進醫療照護！
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 4480 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台中25歲男殺死前老闆！　刀抵他爸脖子逼出面
王ADEN跨年演出又被砍！　2天被撤2活動
36歲歌后相隔10年又當媽！　挺5個月孕肚照唱跨年
獨／「就在我眼前被輾斃！」　駕駛直擊女騎士死亡瞬間
快訊／率先藍白合　鍾東錦宣布：賴香伶出任副縣長
「朴有天舊愛」黃荷娜逃亡柬埔寨落網！
吳品潔被求婚！　前男友邱宇辰大方祝福：她是很好的女生
張文「符合好房客標準」　一票房東怕爆

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

政策更貼近民意！高虹安宣布新竹市敬老卡、愛心卡明年起開放農會藥局代買

花蓮明禮路行穿線難防滑！公所要求重鋪　半半施工週五前完工

守護學童清晰視界　台南市感謝企業連續8年投入弱勢學童免費配鏡

男腦中風意識模糊　門諾首用機械手臂抽吸深部血塊重獲生機

強化騎乘保障　台東YouBike明年起實施傷害險投保新制

太空紅藜返鄉落地台東　文化串聯科學與產業展現永續新篇章

聖誕佳音傳遞祝福　南興村得勝教會關懷大武派出所

專業與同理並行　關山警偵查佐黃福昇獲警政署長公開表揚

強化長者安全意識　台東成功分局參與青溪協會宣導活動

減輕員警負擔、強化治安量能　台東縣警察局增補約用人力

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊

殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

「張文為什麼不等跨年」北市男驚悚貼文　調查局上門抓人

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

取貨殺人武器畫面曝！張文「突然有錢」...「前進基地」連住3晚

兒擋刀喪命！余家昶母不怨張文　展大愛喊：和他父母沒關係

南韓首枚商用運載火箭發射失敗！升空30秒「爆炸解體」　直播中斷

政策更貼近民意！高虹安宣布新竹市敬老卡、愛心卡明年起開放農會藥局代買

花蓮明禮路行穿線難防滑！公所要求重鋪　半半施工週五前完工

守護學童清晰視界　台南市感謝企業連續8年投入弱勢學童免費配鏡

男腦中風意識模糊　門諾首用機械手臂抽吸深部血塊重獲生機

強化騎乘保障　台東YouBike明年起實施傷害險投保新制

太空紅藜返鄉落地台東　文化串聯科學與產業展現永續新篇章

聖誕佳音傳遞祝福　南興村得勝教會關懷大武派出所

專業與同理並行　關山警偵查佐黃福昇獲警政署長公開表揚

強化長者安全意識　台東成功分局參與青溪協會宣導活動

減輕員警負擔、強化治安量能　台東縣警察局增補約用人力

25歲男殺前老闆！刀抵他爸脖子逼出面　逃逸棄刀2小時落網

砸37萬赴日學滑雪「專屬教練變團課」　學員告旅行社求償百萬

採草莓想省錢！她「一舉動」惹怒眾人　網砲轟：跟中國大媽一樣

與伴侶首次迎戰年末大掃除攻略！掌握三招準備撇步、避開三大吵架雷區

政策更貼近民意！高虹安宣布新竹市敬老卡、愛心卡明年起開放農會藥局代買

嘆民進黨不執行死刑　趙少康：該把無期徒刑三級制、最重不得假釋

凱薩衛浴推新款「電漿滅菌龍頭」　洗菜洗手更有安心感

御私藏開賣7款「冰心舒芙蕾」　前3天買就送飲料

GU話題鞋包推薦清單！790元抓褶芭蕾運動鞋、可愛圓筒包無痛入手

樂天桃猿網羅新洋投魔爾曼　看重兩大關鍵：續航與球威

【恩地太暖了❤】演唱會聽到小孩走失 她緊張反應超真誠！

地方熱門新聞

雲林美女處長升官了！張麗善發布新任副縣長

親子走進七股沙洲淨灘讀經班以經典精神守護海洋

2026桃園龍潭大池跨年煙火音樂會　270秒煙火迎新

育嬰留職停薪、家庭照顧新制115年1／1上路

室內設計裝修商業公會全聯會大會　桃園登場　　

茶枝重生為「農林紙」　大溪老茶廠禮盒率先用

即／中捷全線停運　疑似電力異常

花蓮海巡查獲市值上億私菸　3船數十人涉案移送

金山高中籃球隊僅7人出戰　逆轉挺進新北前4強

元智資工系徐逸懷　榮獲優秀青年電機工程師獎

救護車一路綠燈不是特權！南市「救護優先 智慧暢行」奪政府服務獎

減班休息有補貼「月底就到期」！最高每月1.21萬元南分署籲快申請

台南市2社區奪社區金點之星在地安老是台南的底氣

國8西向9.7公里小貨車追撞回堵大貨車無人傷、駕駛酒測未超標

更多熱門

相關新聞

聖馬爾定醫院機械手臂膝關節置換突破250例

聖馬爾定醫院機械手臂膝關節置換突破250例

聖馬爾定醫院自2018年共院內完成首例MAKO半膝人工關節置換術,迄今已七年已成功上百案例。院方表示，2023年引進 ROSA機械手臂系統,應用於全人工膝關節置換手術,現已累積超過250例,創下南台灣各級醫院中最多手術量的亮眼紀錄，不僅象徵醫療技術的全面升級,也為退化性關節炎患者提供了新的治療希望。

ICU護理師「一晚接6例腦中風」　男吃完薑母鴨2天病逝

ICU護理師「一晚接6例腦中風」　男吃完薑母鴨2天病逝

門諾早療志工考取社工師　每月走萬里守護偏鄉

門諾早療志工考取社工師　每月走萬里守護偏鄉

天冷當心腦中風　營養師推薦「6大預防飲食」

天冷當心腦中風　營養師推薦「6大預防飲食」

服務時數突破8千小時　門諾4人獲選金牌志工

服務時數突破8千小時　門諾4人獲選金牌志工

關鍵字：

腦中風意識模糊門諾機械手臂抽吸血塊生機

讀者迴響

熱門新聞

八點檔女神「門口濕吻人夫」 ！

快訊／禾浩辰求婚了！

辛龍驚傳鬧翻岳父母！　帶契約上門斷往來

沈玉琳抗癌4月「58歲生日暴瘦現身」

張文筆電硬碟48數碼加密　警破解卡關

啦啦隊女神昆娜哭認離婚！遭爆不倫球星親回應

辛龍放鳥公益演唱　吳宗憲動怒：所有人都要求著他？

即／16歲學霸高中生深夜倒臥人行道亡

獨／張文隨機殺人「第二基地」曝...訂聖誕節入住

女星「上圍太爆」險走光！　傳丟慈善節目主持棒

LINE「28款免費貼圖」限時下載！

台灣民意民調／卓榮泰滿意度回升　游盈隆：脫離執政困境邊緣

他問「89為何不去擋砍人嫌犯」？網神回一句笑翻眾人

辛龍遭爆「隱瞞劉真塔位」不給探望

情緒藏太好！「最愛裝沒事」星座

更多

最夯影音

更多
張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊
殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面