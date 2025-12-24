男腦中風意識模糊　門諾首用機械手臂抽吸深部血塊重獲生機

▲門諾醫院首度運用機械手臂，成功救治腦出血患者。(圖／門諾醫院提供，下同)

記者王兆麟／花蓮報導

宜蘭一名56歲男子因腦出血一度意識模糊、半側肢體完全癱瘓，轉送花蓮門諾醫院接受手術後，意識逐步恢復，已能自行坐起、配合復健，神經功能較術前明顯改善。這項關鍵轉折，來自門諾醫院神經外科首度運用「機械手臂輔助腦出血抽吸手術」，成功清除深部液化血塊，為患者爭取重生契機。



患者原本因長期高血壓導致腦出血，11月20日於當地醫院住院治療，初期採保守療法觀察。然而兩週內病情持續惡化，不僅意識逐漸下降，影像檢查也顯示腦內血塊未被吸收，反而持續擴大，並由原本的固態轉為液化狀態，導致神經壓迫與功能缺損。家屬評估後，決定轉送花蓮門諾醫院進一步治療。





門諾醫院副院長、神經外科醫師邱琮朗表示，該名患者屬於典型高血壓性深部腦出血，血塊位置接近重要神經結構，傳統開顱手術風險極高；但當血塊進入液化階段，若能精準定位，則可考慮以微創方式抽吸，降低對腦組織的傷害。

「關鍵在於精準度，」邱琮朗指出，深部腦出血的手術容錯空間極小，抽吸路徑若偏離1毫米，就可能傷及重要神經或血管，導致不可逆後果。基於患者病灶條件與風險評估，醫療團隊決定啟動院內新引進的機械手臂輔助系統，執行門諾醫院首例機械手臂腦出血抽吸手術。



手術當日，團隊先以電腦斷層與磁振造影進行三維定位，將影像數據輸入導航系統，精準規劃最佳進入路徑。完成頭部固定後，醫師在顱骨鑽開一個直徑約1公分的小孔，由機械手臂依預設軌跡穩定前進，引導抽吸器械直達深部血塊位置，整體誤差控制在1毫米以內。確認到位後，醫師迅速抽吸濃稠液化血塊，全程避開視丘、腦幹等關鍵結構，順利完成手術。

邱琮朗回顧，過去深部腦出血手術高度仰賴醫師經驗與空間判斷，「腦內沒有光源，進去之後幾乎是憑感覺操作。」如今透過機械手臂與即時導航，腦內重要結構如頸動脈、中大腦動脈甚至腦幹位置，都能在螢幕上清楚呈現，大幅降低手術盲點與風險。



相較傳統開顱手術，機械手臂輔助手術具備微創、穩定與高精準三大優勢，不僅減少顱骨開口範圍，也避免因大面積開顱造成腦組織位移，同時消除人手顫抖或角度偏移的不確定性。此技術特別適用於深部、小型或高風險病灶，未來也可延伸應用於腦瘤切片、深部病灶定位及癲癇電極植入等手術。





患者女友回憶，事發當晚男友洗澡時突然跌倒，隨後出現語言不清、肢體無力等異狀，送醫後病情未見改善，甚至被告知手術風險極高。轉至門諾醫院接受手術後，患者逐漸恢復意識與反應，能配合復健、使用輪椅，也能清楚表達需求，與術前狀況形成明顯對比。



根據衛生福利部統計，腦血管疾病長年位居國人十大死因前列，也是成人失能的主要原因之一。邱琮朗提醒，腦中風多與高血壓、高血脂、高血糖控制不良相關，民眾若出現臉歪、手腳無力、言語不清等症狀，應立即就醫，把握黃金治療時機，才能降低死亡與失能風險。

門諾醫院此次成功完成首例機械手臂輔助腦出血手術，象徵東台灣神經外科治療邁入高精準微創新階段，也讓偏鄉與高齡患者在地即可獲得與醫學中心同步的先進醫療照護！

