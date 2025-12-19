安全宣導！嘉義朴子警分局防範毒品、詐騙入侵校園

▲▼ 「朴警校園安全座談會 識毒、識詐及強化校安合作機制」 。（圖／朴子分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為建立良好友善的校園環境，防制毒品對校園的危害，並保護學生免受詐騙侵害，朴子警分局於日前召開114學年度第1學期「校園安全座談會」，邀請轄內各級學校師長參加，利用彼此面對面座談方式，共同研商校園安全維護問題並討論解決方案，持續精進相關作為。

此次校園安全座談會由分局長林思妙主持，以「校園安全維護」、「校園暴力防治」、「防範詐欺與毒品危害」、「面對緊急事件應處」、「交通安全與法律責任」為會議討論五大主軸，分局業務單位報告執行「校園安全環境檢測評估工作」；與轄內學校建立暢通聯繫管道，交換校安情資，成立即時通報與安全檢測機制，確保學校能獲得最即時的支援。

近年新興毒品犯罪及詐欺犯罪類型日新月異、漸趨年輕化，犯罪因子極易蔓延年輕學子，不可不慎，也藉由校園安全座談會，以近期案例為教材，深入說明新興毒品偽裝方式、吸毒對身心健康及周遭人群產生之危害，並以「假投資」、「假網拍」、「假交友」、「解除分期付款」等常見詐欺案類為例，分析破解詐騙集團手法、宣導如何識詐、防範犯罪於教育前端。

朴子警分局將持續推動校安三大目標：「校園零毒害、生活不受騙、學習最安心」，致力為學生打造安全、優質、快樂的校園學習環境，讓家長與社會各界更加安心。