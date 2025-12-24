　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

主嫌另案入獄！同夥繼續騙「資豐e點通」狂削上億　30人落網

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲檢警查扣到現金近500萬元。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

高雄吳姓男子與竹聯幫明仁會共組詐欺集團，開發「資豐e點通」假投資軟體，以投資抽籤未上市股票誆騙民眾，至少有54人被害，財損逾1億元；刑事局去年初獲報展開8波搜索行動，期間吳男因他案遭捕入獄，但其他同夥仍在外持續犯案，檢警陸續逮獲30人，其中3人因另案判刑發監執行、2人羈押禁見、1名未成年收容，其餘涉案人交保。

刑事局電偵大隊偵二隊今天（24日）表示，該詐團由吳男（37歲）籌組，成員具竹聯幫明仁會背景，共同開發「資豐e點通」假投資軟體，以「抽籤未上市股票、高報酬穩賺不賠」話術吸引民眾下載，再誘導民眾逐步加碼投資。

檢警在去年初接獲通報，調查發現主嫌吳男已因另案落網，於高雄監獄服刑，未料詐團仍正常運行，其餘成員依舊在外行騙；專案小組去年3月至今年10月，於北、中、南等7地執行8波搜索，將陳姓金主、水房幹部、收簿手等30人拘提到案，其中掌管收簿手的夏姓男子具有竹聯幫明仁會背景，甚至吸收未成年當車手，犯行惡劣。

全案查扣現金近500萬元、泰達幣300餘萬元、百達翡麗名錶、賓士、BMW、保時捷等名車及毒咖啡包等贓證物，初估不法所得與贓證物總價值超過2000萬元，經清查至少有54人受害，總財損金額突破1億元，其中已確認的被害人為19人、財損2000多萬元。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲專案小組查扣保時捷等贓證物。（圖／記者白珈陽翻攝）

全案警詢後依詐欺、毒品、偽造文書、洗錢、組織等罪，移送雄檢偵辦，其中3人因另案已被判刑並發監執行，2人聲押獲准，1名未成年收容，其餘人以5萬元至30萬元不等金額交保。

12/22 全台詐欺最新數據

447 1 4480 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

凶手名狂洗大票搖頭！　盼台人「記住11個姓名」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

詐欺案竹聯幫資豐e點通高雄警方投資騙局

