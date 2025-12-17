　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

假檢警又來騙！屏東婦涉「詐欺洗錢」　她直接問警察安心了

▲陳姓婦人求助內埔警方。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲陳姓婦人接到詐騙電話，求助內埔警方。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

年近七旬的內埔鄉陳姓婦人，接獲自稱戶政事務所來電，指她身分遭冒用申辦門號，涉入詐欺與洗錢案件，隨後更假冒警察、檢察官要求加入LINE群組並強調「偵查不公開」。陳婦心生不安，立即向內埔警方求助，員警一聽即識破為典型「假檢警」詐騙手法，成功阻止受害並協助封鎖詐團帳號，讓她放下心中大石。

內埔警分局內埔所警員林彥丞，日前中午1點半左右值班時，遇一民眾走進派出所報稱，疑似接獲詐騙電話，請警察幫忙查證。

這名年近七旬內埔鄉陳姓婦人，接到某戶政事務所電話，對方表示有人冒用她的身分申辦手機門號，已涉及詐欺與洗錢，會將電話轉到檢調機關。後來又陸續接到警察及檢察官來電，要她加入line群組，並在群組內指示，一定要配合「偵查不公開」規定，且不得將案件內容透露給他人。

警方一聽馬上就回應婦人，這就是「假檢警」詐騙，詐團會先謊稱被害人身分遭冒用，接著再以恐嚇方式，要求不可告訴其他的人或匯款等。警方查看陳婦與對方的對話紀錄後，立馬撥打電話過去，但對方一接聽後，馬上就掛斷，證實就是詐團無誤。員警也趁機向陳姓婦人防詐騙宣導，並協助她封鎖詐團帳號，婦人對於警察幫忙十分感謝。

內埔分局長江世宏表示，民眾若接到公務機關、司法機關來電，要求提供個資或加入LINE群，及不能告知親友或他人，或要求操作金錢交易等，不必懷疑，這就是詐騙，請立即撥打110、165，或直接到鄰近派出所找警察求證。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
509 2 6538 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
鹽酥鴨老闆傳是民眾黨員　可能將開除黨籍
終結賠售慘況！屋主獲利4千萬
王大陸「特權報案」內幕曝！想找閃兵頭子討債　刑警隊長全包辦
快訊／SHINee Key認了！　宣布全面中斷活動
鹽酥鴨老闆黑歷史曝！學滷味出奥步搶生意...法院前公然打人
台灣「國產品牌」再加1！多款新車曝光
李玉璽閃婚許允樂❤️ 　昔低調談情…遇到她全變了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

國民法官案將擴大　法務部找醫師、檢察官坐下來談鑑定

結婚前提交往！癡情婦38萬現金幫愛人領包裹　險換來4包飲料

彰檢瓦解「槍毒合流」集團！搗破兩處彩虹菸工廠　獲卓揆表揚

苗栗偏僻莊園藏製毒廠　查獲原料可製40萬包「喵喵」市值2億

王大陸「特權報案」內幕曝！想找閃兵頭子討債　刑警隊長全包辦

快訊／國4連環碰！小貨車追撞「夾子車」車頭潰縮　人卡駕駛座

高雄男迷途2天！走60公里到屏東　警憑塑膠袋「這3字」助他回家

鹽酥鴨老闆沒品黑歷史曝！學滷味出奥步搶生意...法院前公然打人

生前下令比特犬咬人討債　狗頭幫老大「瘋寬」死亡公訴不受理

國3關廟段車禍！小貨車突失控翻覆撞3車　駕駛受傷送醫

200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

黏人球蟒不甘寂寞鑽媽被窩　慢速移動上床要一起睡！

卓揆指韓國瑜「無視憲法」！　王金平：憲政危機時刻非韓一人能處理

賴清德：年金制度不該走回頭路　更不該把破產風險推給下一代承擔

高雄塑膠廠大火狂燒4hrs！濃煙竄天白天變黑夜　陳其邁赴現場

懂賺股不用當房奴！房價鐵板一塊　專家批：台灣政策「重稅打房、輕稅養地」｜地產詹哥老實說完整版 EP288

國民法官案將擴大　法務部找醫師、檢察官坐下來談鑑定

結婚前提交往！癡情婦38萬現金幫愛人領包裹　險換來4包飲料

彰檢瓦解「槍毒合流」集團！搗破兩處彩虹菸工廠　獲卓揆表揚

苗栗偏僻莊園藏製毒廠　查獲原料可製40萬包「喵喵」市值2億

王大陸「特權報案」內幕曝！想找閃兵頭子討債　刑警隊長全包辦

快訊／國4連環碰！小貨車追撞「夾子車」車頭潰縮　人卡駕駛座

高雄男迷途2天！走60公里到屏東　警憑塑膠袋「這3字」助他回家

鹽酥鴨老闆沒品黑歷史曝！學滷味出奥步搶生意...法院前公然打人

生前下令比特犬咬人討債　狗頭幫老大「瘋寬」死亡公訴不受理

國3關廟段車禍！小貨車突失控翻覆撞3車　駕駛受傷送醫

日本陸自直升機疑又遭「雷達照射」　夜間訓練遭不明光線照10分鐘

澳洲槍手重傷甦醒「被控59罪」　含恐怖主義罪名

酒駕撞死清潔員！肇事鹽酥鴨老闆傳是民眾黨員　可能將被開除黨籍

國民法官案將擴大　法務部找醫師、檢察官坐下來談鑑定

年度10大疫苗新聞「大S逝世掀搶打潮」居首　兒童議題占3席

學生妹文具店找「吧唧保護袋」　店員當機了！答案曝全吵翻

「第6代TOYOTA RAV4日本開賣」折合新台幣90萬！台灣本月底搶接單

結婚前提交往！癡情婦38萬現金幫愛人領包裹　險換來4包飲料

取消拆遷航空城15%獎勵！徵收戶恐無家可歸　藍委轟中央失信於民

賴清德：政院依憲法「不予副署」財劃法　各憲政機關應合憲推動國政

【才站3秒】女清潔員被酒駕賓士猛撞 命喪垃圾車尾！

社會熱門新聞

22歲男自首「殺人棄屍」！事隔8天找到遺體了　裝袋剩白骨

淫公公2度性侵遭判刑　媳婦含恨離世

快訊／3連霸壯圍鄉代會主席詹旺彬今早驚傳過世

男友駕駛垃圾車　目擊女清潔員枉死

賓士男撞死23歲女　獲救後一句話險遭圍毆

人妻出軌同事！用蝦皮傳大量鹹濕對話

女清潔員遭酒駕撞死　舅舅曝遺體「下半身粉碎」

安平知名鹽酥鴨老闆　酒駕撞死23歲女清潔員

老闆撞死23歲女清潔員　鹽酥鴨店粉專急關閉

即／王定宇遭爆曖昧人妻　怒告葛斯齊P圖造謠吞敗

即／國民黨嘉義市黨部遭搜索　主委等10多人遭偵訊

即／高雄水泥車左轉撞機車　騎士當場慘死

妻買菜遭喪屍撞死！丈夫怒喊「別想和解」

變態醫檢師對患者伸狼爪！抽血完騙進冷凍室

更多熱門

相關新聞

1年69起酒駕事故　警揭數據示警

1年69起酒駕事故　警揭數據示警

屏東內埔警分局統計，今年1月1日至12月15日止，轄內內埔、萬巒、泰武及瑪家等4鄉鎮共發生酒駕交通事故69件，其中受傷案件高達54件，另有15件為車損事故；同期警方查獲酒駕違法、違規案件共282件，顯示酒駕零容忍觀念仍未全面落實。警方提醒，歲末聚會頻繁，酒後無論開車、騎機車，甚至騎腳踏車皆屬酒駕，切勿心存僥倖，以免釀成無法挽回的憾事。

普發1萬元發逾1個月　還有302萬人未領

普發1萬元發逾1個月　還有302萬人未領

「戶政事務所」來電稱涉洗錢　又是詐騙話術

「戶政事務所」來電稱涉洗錢　又是詐騙話術

中埔警分局嘉義茶博會推識詐防詐宣導

中埔警分局嘉義茶博會推識詐防詐宣導

LINE公布「5大盜帳號手法」超猖獗　這動作是大忌！

LINE公布「5大盜帳號手法」超猖獗　這動作是大忌！

關鍵字：

假檢警詐騙電話防詐騙內埔警分局身分冒用

讀者迴響

熱門新聞

22歲男自首「殺人棄屍」！事隔8天找到遺體了　裝袋剩白骨

林瑞陽長子爆「接手300壯士」債務曝

快訊／李玉璽宣布結婚！　「認愛不到1年」甜娶大6歲許允樂：要一起變老

快訊／夏于喬懷孕了！結婚6年曬超音波宣布當媽

淫公公2度性侵遭判刑　媳婦含恨離世

快訊／3連霸壯圍鄉代會主席詹旺彬今早驚傳過世

朱孝天批F4歌不符審美　張震嶽喊他「脫隊F1」駁：很好聽

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

LINE「17款免費貼圖」限時下載！海綿寶寶、間諜家家酒

男友駕駛垃圾車　目擊女清潔員枉死

「最會推責任」星座Top3！

雨神準備long stay　「下最大」地區曝

押寶台積電翻車？南科農地1.4億成交　地主持有3年認賠逾2千萬

賓士男撞死23歲女　獲救後一句話險遭圍毆

人妻出軌同事！用蝦皮傳大量鹹濕對話

更多

最夯影音

更多
200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福
驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面