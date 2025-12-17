假檢警又來騙！屏東婦涉「詐欺洗錢」　她直接問警察安心了

▲陳姓婦人接到詐騙電話，求助內埔警方。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

年近七旬的內埔鄉陳姓婦人，接獲自稱戶政事務所來電，指她身分遭冒用申辦門號，涉入詐欺與洗錢案件，隨後更假冒警察、檢察官要求加入LINE群組並強調「偵查不公開」。陳婦心生不安，立即向內埔警方求助，員警一聽即識破為典型「假檢警」詐騙手法，成功阻止受害並協助封鎖詐團帳號，讓她放下心中大石。

內埔警分局內埔所警員林彥丞，日前中午1點半左右值班時，遇一民眾走進派出所報稱，疑似接獲詐騙電話，請警察幫忙查證。

這名年近七旬內埔鄉陳姓婦人，接到某戶政事務所電話，對方表示有人冒用她的身分申辦手機門號，已涉及詐欺與洗錢，會將電話轉到檢調機關。後來又陸續接到警察及檢察官來電，要她加入line群組，並在群組內指示，一定要配合「偵查不公開」規定，且不得將案件內容透露給他人。

警方一聽馬上就回應婦人，這就是「假檢警」詐騙，詐團會先謊稱被害人身分遭冒用，接著再以恐嚇方式，要求不可告訴其他的人或匯款等。警方查看陳婦與對方的對話紀錄後，立馬撥打電話過去，但對方一接聽後，馬上就掛斷，證實就是詐團無誤。員警也趁機向陳姓婦人防詐騙宣導，並協助她封鎖詐團帳號，婦人對於警察幫忙十分感謝。

內埔分局長江世宏表示，民眾若接到公務機關、司法機關來電，要求提供個資或加入LINE群，及不能告知親友或他人，或要求操作金錢交易等，不必懷疑，這就是詐騙，請立即撥打110、165，或直接到鄰近派出所找警察求證。