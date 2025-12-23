　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

7年跑遍台灣543圈！黃偉哲就職7週年交成績單：招商近3千億減債205億

▲台南市長黃偉哲於擴大市政會議中公布就職七週年施政成果，以具體數據呈現城市轉型成果，七年來公務行程里程可繞行台灣543圈，象徵勤走基層、傾聽民意。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲於擴大市政會議中公布就職七週年施政成果，以具體數據呈現城市轉型成果，七年來公務行程里程可繞行台灣543圈，象徵勤走基層、傾聽民意。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲12月25日即將就職滿七週年，市府23日在第729次擴大市政會議中，首度以完整數據盤點七年施政成果，黃偉哲市長表示，七年來累計的公務車行程里程數可繞行台灣543圈，「543圈不只是數字，而是一步一步走進基層、傾聽市民的足跡。」

市府統計，黃偉哲上任以來，台南累計吸引投資金額達2,939億元，創造約6.3萬個就業機會；財政方面，在多數縣市負債持續攀升的情況下，台南七年來成功減債205億元，展現財政紀律與治理韌性。

在基礎建設方面，市府已完成60座滯洪池，農漁水路改善長度達2,117公里，相當於4.7條國道一號，成果居全國之冠；公共運輸則布建632站YouBike 2.0，並開通42條小黃公車路線，逐步補齊偏鄉交通服務。

▲台南市長黃偉哲於擴大市政會議中公布就職七週年施政成果，以具體數據呈現城市轉型成果，七年來公務行程里程可繞行台灣543圈，象徵勤走基層、傾聽民意。（圖／記者林東良翻攝，下同）

社會福利方面，台南推動全齡照顧政策，規劃92座特色遊戲場、13座親子悠遊館，並持續擴充長照資源，長照服務涵蓋率已連續四年蟬聯六都第一。社會住宅規劃戶數也達1萬2045戶，回應年輕世代與弱勢族群居住需求。

文化建設同樣是七年施政亮點，南美館二館、市圖總館、水交社文化園區、山上花園水道博物館、左鎮化石園區等指標場館陸續完工，百年西市場修復後重現風華，岸內影視基地更吸引《斯卡羅》等影視作品進駐，讓文化成為城市競爭力的一環。

展望未來，市府同步布局南科、沙崙、柳科三大科技聚落，結合AI、半導體、綠能與智慧機器人產業，並推動捷運藍線、北外環道路、安平跨港大橋等重大交通建設。黃偉哲坦言，面對新版《財劃法》導致補助款減少、支出壓力增加，「市民對政府的期待只會更多不會更少」，市政團隊必須在有限資源下發揮最大效益。

黃偉哲強調，七年的成果不是終點，而是通往未來的新起點，市府將持續以穩健財政、科技產業與永續城市為核心，打造一座讓人願意停留、安心生活的台南。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
351 1 6005 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高雄男喊「張文我的人」被逮！　八字鬍超眼熟
快訊／男歌手遭轟「公審未成年女粉」　台北跨年演出確定掰了
2026大崩盤？　美投資大師預言「史上最慘全球金融危機」
女警嗆「對盧秀燕開3槍」！還誆稱遭性侵　11月就被禁止服勤
福原愛撇婚內出軌　「時間線」被日媒打臉
非首次！　「恐嚇炸小港機場」惡男起底
73歲張菲淡出演藝圈7年　最新近照曝光
《鐵路法》三讀修正！　攻擊鐵路人員可關3年、致死處無期徒刑

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

潮州警公布打詐成果　滑輪溜冰金牌黃玉霖擔任反詐代言

台電大里產業園區歲修　以先進技術會診地下高壓電纜

埔里掩埋場案1／4開環評審查會　環團、居民連署守護水源

7年跑遍台灣543圈！黃偉哲就職7週年交成績單：招商近3千億減債205億

火警頻傳強化防災　南消四大攜手中崙工業區踏勘華美光學

將軍馬沙溝多功能活動中心啟用　黃偉哲與鄉親吃湯圓迎「入厝」

加熱菸真的能買了？台南衛生局警告：這兩件事一做就違法最重罰500萬

展現「桶箍精神」拚團結　林俊憲攜黨籍議員站路口爭取支持

市值上億！花蓮海巡查獲2022箱私菸　3漁船數十人涉案遭移送

延續賴清德6議員逆襲精神　陳亭妃喊話成2026台南「最大桶箍」

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

英雄余家昶正面曝光！母悲曝「3歲陪父忠烈祠上班」：個性勇敢耿直

張文最後一餐「千元大鈔買豆漿」！獨坐超商10分鐘　雙手交疊沉思

朋友拜託顧貓「很兇很流氓」　結果牠黏TT狂蹭猛聞超撒嬌

22歲男變裝日本浪人！背武士刀環島行走九份　遊客恐慌急報警

九州洗錢438億開庭「破百人到場」　百億賭王+美女董座都來了

潮州警公布打詐成果　滑輪溜冰金牌黃玉霖擔任反詐代言

台電大里產業園區歲修　以先進技術會診地下高壓電纜

埔里掩埋場案1／4開環評審查會　環團、居民連署守護水源

7年跑遍台灣543圈！黃偉哲就職7週年交成績單：招商近3千億減債205億

火警頻傳強化防災　南消四大攜手中崙工業區踏勘華美光學

將軍馬沙溝多功能活動中心啟用　黃偉哲與鄉親吃湯圓迎「入厝」

加熱菸真的能買了？台南衛生局警告：這兩件事一做就違法最重罰500萬

展現「桶箍精神」拚團結　林俊憲攜黨籍議員站路口爭取支持

市值上億！花蓮海巡查獲2022箱私菸　3漁船數十人涉案遭移送

延續賴清德6議員逆襲精神　陳亭妃喊話成2026台南「最大桶箍」

墨西哥調增未簽FTA國家關稅　經貿辦：晶片等ICT產品未列調增清單

全家福袋抽BMW純電休旅、30支iPhone 17　萊爾富福箱加碼抽股票

夢時代年貨預購年菜「一次買齊」　koti koti「馬上有錢」禮盒有夠可愛

彈性育嬰留停明年上路　政府提供補貼協助企業推動變形工時

快訊／王ADEN遭轟「公審未成年女粉」 台北跨年演出確定掰了！

陸長征運載火箭試驗發射「基本成功」　一子級未能回收

高雄男喊「張文我的人」被逮！八字鬍超眼熟　台大發雞排他也在

大都會豪賭內野新解答　波蘭柯「僅1球經驗」轉戰一壘

快訊／高雄50歲男失聯多日家屬報警　破門驚見躺床上已屍僵

長年鉛中毒！台中前議長張宏年猝死今解剖　檢驗是否毒物奪命

陳詩媛幫王齊麟戴戒指卡住　他親自獻唱〈我喜歡你〉

地方熱門新聞

即／中捷全線停運　疑似電力異常

金山高中籃球隊僅7人出戰　逆轉挺進新北前4強

尋找客家故事創作魂！活動總獎金達310萬元

李多慧為Feeling18世界冠軍麵包和公益競標代言

加熱菸真的能買了？台南衛生局警告：這兩件事一做就違法最重罰500萬

彰漁民狂捕8千尾烏魚　400萬開心落袋

7年跑遍台灣543圈！黃偉哲就職7週年交成績單

火警頻傳強化防災南消四大攜手中崙工業區踏勘華美光學

6議員逆襲精神陳亭妃喊話成2026台南「最大桶箍」

展現「桶箍精神」拚團結林俊憲攜黨籍議員站路口爭取支持

女酒後情緒潰堤離家　深夜徘徊警安撫送返家

永康就業中心首創「AI職能速測平台」精準媒合人才、偏鄉就業一次到位

花蓮海巡查獲市值上億私菸　3船數十人涉案移送

蔡易餘獲翁章梁、議長張明達掃街支持

更多熱門

相關新聞

將軍馬沙溝多功能活動中心啟用黃偉哲與鄉親吃湯圓迎「入厝」

將軍馬沙溝多功能活動中心啟用黃偉哲與鄉親吃湯圓迎「入厝」

為提供將軍區民眾安全、舒適且多功能的公共活動空間，台南市政府規劃興建的「馬沙溝多功能活動中心」歷時3年完工，23日正式落成啟用。市長黃偉哲親自出席啟用典禮，並與地方鄉親一同享用湯圓，分享社區「入厝」的喜悅，現場洋溢濃濃人情味。

黃偉哲簽署友誼市協定新設「延岡路」紀念台日情誼

黃偉哲簽署友誼市協定新設「延岡路」紀念台日情誼

15萬人嗨爆永華！台南好young耶誕搖滾開唱黃偉哲撒嬌舞全場笑翻

15萬人嗨爆永華！台南好young耶誕搖滾開唱黃偉哲撒嬌舞全場笑翻

後台美食應援開張！黃偉哲端擔仔麵、糖葫蘆替耶誕演唱會藝人打氣

後台美食應援開張！黃偉哲端擔仔麵、糖葫蘆替耶誕演唱會藝人打氣

因應台北治安事件黃偉哲下令強化台南車站、轉運站安全

因應台北治安事件黃偉哲下令強化台南車站、轉運站安全

關鍵字：

黃偉哲成績單招商減債

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台中25歲女警PO文「對盧秀燕開3槍」

張文的死是意外！　4跡證暴露他有第三波攻擊

張文父是退休竹科工程師　母寵兒連停車費都幫繳

如果開車撞死張文會怎樣？　律師解答

一堆家長都做過！　婦產科醫警告「恐成未來惡夢」

AV女神芷媗化身「手護者」幫助身障者

張文有「心儀女子」！　檢警急尋查犯案動機

阿信同台F3開唱「向朱孝天道謝」　1用詞被讚體面

「土方之亂」運費暴漲10倍　建商淚訴：透天建築完蛋了！

張文隨機殺3男！網猜「背後1經歷有關」有仇視

林襄驚爆與經紀人鬧翻！韓籍啦啦隊輾壓　收入跌數百萬

快訊／五月天阿信「摔落2米高舞台」流血！　相信音樂曝最新狀況

北車隨機殺人後檢討警政　簡舒培挨轟出一張嘴

樂天女孩再爆離隊潮！新球季未開已走7人

挑戰冷氣團！　下波雨擴全台

更多

最夯影音

更多
楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心
陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面