7年跑遍台灣543圈！黃偉哲就職7週年交成績單：招商近3千億減債205億

▲台南市長黃偉哲於擴大市政會議中公布就職七週年施政成果，以具體數據呈現城市轉型成果，七年來公務行程里程可繞行台灣543圈，象徵勤走基層、傾聽民意。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲12月25日即將就職滿七週年，市府23日在第729次擴大市政會議中，首度以完整數據盤點七年施政成果，黃偉哲市長表示，七年來累計的公務車行程里程數可繞行台灣543圈，「543圈不只是數字，而是一步一步走進基層、傾聽市民的足跡。」

市府統計，黃偉哲上任以來，台南累計吸引投資金額達2,939億元，創造約6.3萬個就業機會；財政方面，在多數縣市負債持續攀升的情況下，台南七年來成功減債205億元，展現財政紀律與治理韌性。

在基礎建設方面，市府已完成60座滯洪池，農漁水路改善長度達2,117公里，相當於4.7條國道一號，成果居全國之冠；公共運輸則布建632站YouBike 2.0，並開通42條小黃公車路線，逐步補齊偏鄉交通服務。

社會福利方面，台南推動全齡照顧政策，規劃92座特色遊戲場、13座親子悠遊館，並持續擴充長照資源，長照服務涵蓋率已連續四年蟬聯六都第一。社會住宅規劃戶數也達1萬2045戶，回應年輕世代與弱勢族群居住需求。

文化建設同樣是七年施政亮點，南美館二館、市圖總館、水交社文化園區、山上花園水道博物館、左鎮化石園區等指標場館陸續完工，百年西市場修復後重現風華，岸內影視基地更吸引《斯卡羅》等影視作品進駐，讓文化成為城市競爭力的一環。

展望未來，市府同步布局南科、沙崙、柳科三大科技聚落，結合AI、半導體、綠能與智慧機器人產業，並推動捷運藍線、北外環道路、安平跨港大橋等重大交通建設。黃偉哲坦言，面對新版《財劃法》導致補助款減少、支出壓力增加，「市民對政府的期待只會更多不會更少」，市政團隊必須在有限資源下發揮最大效益。

黃偉哲強調，七年的成果不是終點，而是通往未來的新起點，市府將持續以穩健財政、科技產業與永續城市為核心，打造一座讓人願意停留、安心生活的台南。