地方 地方焦點

室內設計裝修商業公會全聯會大會桃園登場　力朝「近零新未來」努力

▲室內設計裝修商業公會全聯會大會桃園登場

▲室內設計裝修商業公會全聯會理事長劉易鑫致詞。（圖／全聯會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

中華民國室內設計裝修商業同業公會全國聯合會、23日於桃園市中壢區南方莊園舉行大會。全聯會理事長劉易鑫表示，隨著AI年代來臨，今天的大會邀請專家學者邵唯晏博士和內政部建研所組長羅時麒分別專題演講「AI．設計．你」及「室內裝修X近零新未來」，吸引來自全台各縣市的室內設計裝修及新加坡業者和專家學者出席。

▲室內設計裝修商業公會全聯會大會桃園登場

▲專題演講。（圖／全聯會提供）

劉易鑫理事長說，國內室內設計裝修產業可以說是非常成熟，但同時也到了必須跨過一個臨界點的時候。此一產業有學院、有匠人、有市場，卻還需要更被社會理解的制度、更清楚的專業定位，才能讓這份工作真正被看見、被信任。設計師的工作不只是畫漂亮的空間，而是真正在守護人們的生活。從安全、材料、環境、施工到健康，這些都是社會交付的責任。

▲室內設計裝修商業公會全聯會大會桃園登場

▲投入2026桃園市長選戰的總統府副秘書長何志偉(右三)出席大會。（圖／全聯會提供）

而除了「責任」，還有選擇。每位設計師、每間公司，其實都有權利選擇一個更好的產業環境。選擇讓專業有清楚的法定位置，選擇讓契約更合理、透明，選擇讓自己的職業權利不再模糊、被尊重。隨著環境永續是企業永續發展的重要一環，透過 SDGs 的概念，設計師可以創造更永續、舒適且符合現代需求的生活環境；因此，「室內裝修X近零新未來」，已成業界共同努力目標。

▲室內設計裝修商業公會全聯會大會桃園登場

▲桃園市室內設計裝修商業同業公會理事長李建輝(右三)歡喜大家同心協力，承辦年度大會。（圖／全聯會提供）

承辦中華民國室內設計裝修商業同業公會全國聯合會第11屆第三次會員大會的桃園市室內設計裝修商業同業公會理事長李建輝指出，全國聯合會是為業界12萬多家的室內設計廠商，爭取跟政府溝通的橋樑和平台，大會除了向主管機關爭取本業技師職業權，杜絕非法裝潢蟑螂危害市場，為消費者居家安全、安心選用材料、維護公安把關。

此次大會同時也頒獎表揚年度：產業發展貢獻獎、會務貢獻獎、薪傳、傳新獎人士。其中，薪傳獎獲獎有：台中市公會李仲立理事長、高雄市公會駱漢隆理事長。傳新獎獲獎有：台中市吳康宥理事長。包括：投入2026桃園市長選戰的總統府副秘書長何志偉、民眾黨立委麥玉珍、全國商業總會理事長許舒博等人士出席活動。

12/21 全台詐欺最新數據

余家昶英勇殉難　今晚民眾點燈歌唱追思

桃園市迎來首例「聚落建築群」文化資產！市府文化局23日表示，位於龍潭的「原石門水庫管理局技工宿舍群」成為桃園市第一件聚落建築群，見證石門水庫重大工程歷史，不僅呈現美援背景、現代都市計畫理念與水利工程發展脈絡，也標誌桃園文化資產保存邁入嶄新階段，具有指標性與示範意義。

室內設計裝修公會全聯會桃園近零新未來劉易鑫理事長

