政治 政治焦點 國會直播 專題報導

名間焚化爐「先環評再公聽會」惹議　地方憂衝擊茶鄉、台灣手搖飲

▲▼立委羅美玲召開「守護台灣茶 名間焚化爐暫緩環評」記者會，左起名間鄉反焚化爐自救會代表陳秋娟、南投縣名間鄉長陳翰立、羅美玲、南投縣議員沈夙崢、看守台灣協會秘書長謝和霖。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨立委羅美玲召開「守護台灣茶 名間焚化爐暫緩環評」記者會。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨立委羅美玲、南投縣名間鄉長陳翰立、南投縣議員沈夙崢、名間鄉反焚化爐自救會代表陳秋娟和看守台灣協會秘書謝和霖，今（22日）上午在立院召開「守護台灣茶 名間焚化爐暫緩環評」記者會，就南投縣政府規劃在台灣茶產業重心名間鄉設置日處理量700噸垃圾焚化爐一案，並提出4項聯合訴求，「立即暫緩名間焚化爐環評審查，先完成公聽會與必要技術評估」、「農業部提出完整之茶產業經濟衝擊評估報告」、「環境部出面釐清並矯正程序爭議，確保審查可受公評」、「檢討國有地撥用是否逾越程序，落實居民知情與同意」，呼籲避免倉促審查，傷害茶鄉與全民健康。

羅美玲指出，名間鄉為台灣重要茶區，區內茶園面積逾兩千公頃，所產茶葉長年支撐國內手搖飲基底茶供應。焚化過程可能產生之空氣污染與落塵、污水、底渣與飛灰等風險，是否將影響在地空氣、水源與土壤，進而衝擊茶葉與其他農產品的品質與產量 。她建議農業部與環境部各司專業，針對焚化設施對自然資源與茶產業衝擊提出完整分析與配套，盡力降低潛在危害。

羅美玲強調，南投雖長期面臨垃圾去化壓力，但任何方案都必須在充分溝通與嚴謹評估下推進，不能以行政效率之名規避民意與專業。現行時程規劃為9月23日召開環評審查，惟焚化爐預定地新民村的公聽會卻排在9月25日辦理，地方意見難以在審查前被充分吸納，令人質疑程序正當性。她呼籲縣府應暫緩環評，待在地民眾充分表達意見並蒐集更多專業意見後，再進一步評估設置適當性。

▲▼立委羅美玲召開「守護台灣茶 名間焚化爐暫緩環評」記者會。（圖／記者李毓康攝）

陳翰立表示，名間茶不僅是農民心血，更是台灣手搖飲文化的基石。若在茶鄉旁設置焚化爐，恐動搖多年累積的國際市場信任。他呼籲農業部儘速啟動完整茶產業經濟衝擊評估，將農民生計與產業風險納入政策考量，避免讓茶鄉成為錯誤選址的犧牲者。陳翰立指出，本案涉及國產署國有地於環評與土地變更未完成前即辦理撥用疑慮，要求中央說明法源依據與告知義務，避免以行政手段繞過民意。

沈夙崢認為，先辦理可行性評估及公聽會，再進入環評審查是較為合理且較能完整蒐集民眾意見 ；然縣府卻本末倒置，且未提供會議資料，並將發言時間限縮為每人3分鐘即結束，顯示縣府未正視民意，有意強渡關山。

陳秋娟指出，縣府把關鍵程序壓到最薄，缺乏實質對話；且促參主辦與審查機關同屬縣府體系，難以確保審查獨立與公信。焚化爐排放恐含致癌物戴奧辛與多環芳香烴，但縣府迄未提出完整健康風險評估與農業經濟評估，自救會無法接受在資訊不全下匆促通關。謝和霖則質疑，環評與土地變更尚未完成，縣府卻於今年2月向國有財產署申請土地撥用，顯示「此案非過不可」的傾向。

最後，羅美玲強調，垃圾處理的確需要解決方案，但不能以摧毀茶鄉與犧牲程序正義為代價。盼中央與地方正視名間茶產業價值，回歸民主程序，確保審查公正透明，才能真正守護台灣茶與全民健康。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

羅美玲名間鄉焚化爐

