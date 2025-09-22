浪漫台三製茶技術研習　范捷穎、蘇芳騏母子檔榮獲特等

▲2025浪漫台三製茶技術研習頒獎。（圖／國展茶廠提供）

記者楊淑媛／桃園報導

只有透過親手製作，更能體會紅茶從茶葉發酵到茶湯的轉變過程，深度了解茶文化。桃園市茶藝研究學會於20、21日龍潭區國展茶廠，舉辦為期兩天的2025年浪漫台三製茶技術研習，並委請農業部茶及飲料作物改良場羅士凱博士親自品評，特等獎由范捷穎、蘇芳騏母子檔榮獲。

▲羅士凱博士親自品評。（圖／國展茶廠提供）

桃園市茶藝研究學會常務理事尹國士22日表示，本次研習採用茶菁來自國展有機茶園。無毒有機農業的興起，是國人重視飲食衛生與健康、珍惜與保護居住環境與生態的共識。維護國家土地的活性與大自然的永續，使好山好水「浪漫台三線」的居住品質與觀光價值，永續發展。

▲進行紅茶製作。（圖／國展茶廠提供）

參與研習人員依製茶師傅步步指導，進行紅茶製作，依序體驗操作製茶流程。觀察品味茶葉經過萎凋、揉捻、靜置、發酵工序，期待千變萬化的熟成滋味。參加製茶研習成品20組，由農業部茶及飲料作物改良場產業服務科副研究員羅士凱博士評比說明，並選出特獎1組、頭獎2組、貳獎3組。

▲2025浪漫台三製茶技術研習，精進茶藝和交流。（圖／國展茶廠提供）

包括：桃園市議員徐玉樹、市府農業局農務科長張瓊霙、桃園市茶藝研究學會理事長甘興德等人士出席活動。