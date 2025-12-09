剴剴案保母檔涉另虐2童　妹爆綑綁嬰兒「是姊姊錄影」

▲「剴剴案」保母劉彩萱涉另虐2童成傷，8日到台北地院出庭，辯稱綑綁6個月大嬰兒防「噴泉式吐奶」嗆到。（圖／記者吳銘峯攝）

記者黃哲民／台北報導

涉聯手虐死1歲男童「剴剴」的保母姊妹劉彩萱、劉若琳，一審各被判處無期徒刑與18年徒刑，上訴高院審理中，2人涉另對2名嬰幼兒施暴成傷，台北地院今（8日）開庭，姊妹倆辯稱綑綁嬰兒防「噴泉式吐奶」嗆到，錄影幼童一腳高一腳低大哭，是覺得有趣要跟家長分享，2人均否認虐待，劉彩萱辯稱忘記誰錄影，秒被妹妹戳破「姊姊錄的，說要給家長看」。

本案檢方起訴指稱，前年（2023年）4月間，劉彩萱以每月2萬8500元酬勞，受託照顧潘姓夫妻當時約6個月大的兒子，同月劉若琳接受兒童福利聯盟轉介，以每天1000元費用，照顧1位出生尚未滿月的蔡姓男嬰。

▲保母劉彩萱（左圖右）與妹妹劉若琳（右圖左）涉聯手虐死1歲男童剴剴，一審各被判處無期徒刑與18年徒刑。（圖／記者黃哲民攝）

但前年9月間，劉氏姊妹涉放任一同托育的另名幼童，拉扯蔡童脖子上的奶嘴掛繩反覆勒緊，坐視蔡童遭奶嘴彈打眼鼻臉頸，同年10月底，姊妹倆涉將當時僅約6個月大的蔡童綁在餐椅固定，見蔡童嚎啕大哭，姊妹倆嘲笑「這樣就不會ㄉㄧㄡˊ了」，「不會ㄉㄧㄡˊ就可以好好地坐穩了」等語。

此外，前年9月間，劉氏姊妹涉讓當時未滿1歲的潘童單腳跨在椅上、另1腳蹲馬步站在地板，潘童重心不穩、尖叫大哭、嘶吼喘氣，姊妹倆不幫忙解圍，反而揶揄取笑，又不仔細為潘童換尿布，導致臀部尿布疹紅腫起水泡、甚至潰爛，卻拖延就醫。

劉彩萱前年9月起，受兒盟轉介全日托育「剴剴」，與劉若琳涉聯手多重虐待，導致「剴剴」承受115天痛苦，營養不良、渾身是傷過世，北院一審今年（2025年）5月13日依成年人共同故意對兒童犯妨害自由而凌虐致人於死罪，判劉彩萱無期徒刑、褫奪公權終身，劉若琳18年徒刑，上訴高院審理，預定近期辯論。

▲保母劉若琳（左）8日到台北地院出庭，辯稱錄影幼童欺負幼童畫面，想提醒家長注意小孩會開始抓東西。（圖／記者黃哲民攝）

檢警偵辦「剴剴案」，從劉氏姊妹手機查出2人自拍本案2童遭虐影片、照片，揭發2人犯行，本案起訴姊妹倆涉犯成年人故意對兒童施以凌虐而妨害自由等罪嫌，北院今年4月首度開庭，劉彩萱僅承認綑綁蔡童涉嫌妨害自由、其餘不認罪，劉若琳否認全部犯行。

時隔8個月，本案今再度開庭，因「剴剴案」仍在押的劉氏姊妹，維持前次答辯，但被法官訊問為何如此對待2童，劉彩萱辯稱妹妹因病住院開刀期間，她同時照顧蔡童、「剴剴」與另名幼童，蔡童喝完奶易「噴泉式吐奶」，所以用長毛巾將蔡童胸腹綁住餐椅坐好，以免嗆到。

劉彩萱聲稱綁法是自己想的，沒綁住蔡童雙手，忘了有無綁住雙腳，但僅綁這1次、不到10分鐘就鬆開，沒這樣綁其他受托育幼童。

至於讓潘童一腳高一腳低、上不去也下不來，劉彩萱說那是小孩探索期行為，她覺得「蠻可愛」，錄影打算傳給家長分享，但不記得有沒有傳。

法官追問難道沒看見潘童大哭、轉頭向大人求助？劉彩萱低聲說不知潘童是否在求助，她覺得潘童可自行脫困，所以從旁鼓勵潘童試試看，地板鋪有軟墊不會摔傷，潘童「也不是哭得非常迫切」，她聲稱這段錄影「不記得是誰錄的」。

法官命姊妹倆隔離應訊，劉若琳入庭戳破姊姊辯詞，直言是姊姊錄影潘童，說要傳給潘母看，她自己鼓勵哭不停的潘童慢慢來、試著把腳放下來，她讀幼保科學到不能立刻幫幼童解決問題，應一起探索解法，她沒印象自己是否全程在場。

劉若琳承認錄影蔡童遭另名幼童扯奶嘴掛繩畫面，辯稱要提醒家長，注意小孩已發展到能抓東西階段，熱開水、熱咖啡等危險物不能放小孩身旁，她說蔡童當下有哭，但絕無起訴所稱，遭另名幼童用腳抵住頭部、反覆用力將掛繩勒緊脖子、用奶嘴彈擊眼鼻臉頸等，她錄影完就分開2童。

法官問劉彩萱為潘童換尿布頻率，劉彩萱說最慢2小時換1次，自認很勤快，潘母還嫌她尿布用太快，但潘童「很會炸屎、會溢出尿布的那種，1天3次不算多」，她認為潘童尿布疹是潘母改用「櫻桃小丸子」包裝的尿布造成，之後再換其他品牌就改善，她帶潘童就醫前後，有拍照給潘母徵得同意，並回報醫師開立藥膏等結果。

檢方指劉氏姊妹庭訊「相互攻擊說詞」、檢方沒意見，只想確認辯方會否聲請調查新的證據，辯方表示待檢方提出書狀，再決定是否聲請，法官列出姊妹倆是否積極虐童或消極不作為等爭點，諭知檢辯雙方須於明年（2026年）2月初之前具狀，明年3月2日再開庭。