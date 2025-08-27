▲九月國際失智症月，桃園衛生局推出系列活動歡迎報名。（圖／衛生局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府衛生局27日表示，隨著高齡人口逐年攀升，失智症人口也逐步增加。九月是國際失智症月，為喚起社會大眾對失智症的認識與關懷，市府於9月展開一系列以「關懷失智者及照顧者」為核心的關懷活動。從靜態展覽到動態體驗，邀請市民朋友攜手參與，傳遞「失智不失愛」的溫暖精神，歡迎民眾上網報名。

衛生局表示，根據台灣失智症協會推估，截至2025年底，全台失智人口將達38萬6,000人，占總人口約1.65%；其中桃園市約有2萬8,000人，凸顯出失智友善照護建設的急迫性與重要性。至114年，桃園市已建置9家失智共同照護中心、35家失智照護服務據點，以及6處失智友善社區，積極編織出完善的在地照護網絡。

2025年桃園的失智月活動內容多元、豐富，以「輕鬆參與、溫暖同行」為主軸，包含：照顧者照護技巧分享，提供實用錦囊妙計；趣味闖關遊戲，提升大眾對失智症的基本認識與防走失意識；精油芳療與園藝治療工作坊，帶領民眾認識其對心理健康的助益；失智者藝術創作展，展出由失智者親手繪製的畫作，讓大家看見記憶、尊嚴與生命力的感動故事。透過這些活動，市府希望讓民眾深入了解失智症，提升照護意識，並營造一個有溫度、有行動的友善社會。