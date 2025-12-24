聖誕節送暖　嘉義長庚陪伴病童度過佳節

▲▼ 聖誕佳音傳入嘉義長庚 醫病共織孩童最美笑顏 。（圖／嘉義長庚提供）

記者翁伊森／嘉義報導

聖誕鈴聲響起，為緩解住院病童與家屬的焦慮，嘉義長庚醫院於今（24）日舉辦「聖誕傳愛．暖心關懷」系列活動。特別邀請深受孩子喜愛的兒童節目藝人「瑋瑜姐姐」與「快樂故事屋」的Happy熊走進兒科病房，透過動感的歌舞與衛教互動，讓原本冷冰冰的診間與病房瞬間充滿溫馨笑聲，成為孩子們最動人的聖誕驚喜。

嘉義長庚醫院楊仁宗院長表示，孩子生病住院，承受生理不適的同時，照顧者的心理壓力更是不言而喻。尤其在團圓節慶，家長常因孩子無法返家過節而感到遺憾。而對醫療團隊而言，孩子的笑容就是最好的聖誕禮物。今年活動特別將診間變為舞台，希望透過小朋友熟悉的公眾人物陪伴，以音樂與律動傳遞力量，為家屬注入心理支持，讓治療過程不再只有針劑與藥水，更有溫度與關懷。

楊院長進一步指出，溫馨之餘，醫院專業守護亦不缺席。針對衛福部疾管署警示之腸病毒疫情，今年至今累計19例併發重症已創下六年同期新高，其中新生兒重症15例更佔多數，所以將「疾病預防」納入聖誕活動，現場安排專業衛教講座，提醒佳節聚會频繁，家長務必落實「勤洗手、注意環境衛生」等基本功，降低感染風險。

活動現場，瑋瑜姐姐與Happy熊逐一走訪病房，分送聖誕餅乾與祝福禮物，親手將喜悅傳遞給每一位對抗病魔的小小勇士。嘉義長庚醫院強調，醫院不僅是治癒身體的場所，更是心理健康的後盾。未來將持續透過多元關懷行動，讓病人與家屬在專業醫療照護下，也能感受到如家人般的暖心陪伴。