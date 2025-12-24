最爛交換禮物？她抽到這一罐好傻眼　網曝心酸經歷：請知足

▲聖誕節最燒腦是「交換禮物要送什麼？」（示意圖，Pixabay）

鏡週刊

最新的國定假日行憲紀念日也是耶誕節即將到來！在國外有耶誕送禮的習俗，台灣也有許多民眾喜歡在這一天玩「交換禮物」，每個人對於好禮物、壞禮物的定義可能不太一樣，最近在各大論壇就有網友分享自己收到傻眼的耶誕禮物，釣出眾人一吐自己的心酸經歷。

收過什麼最棒、最爛交換禮物？

《Mobile01》論壇有一名網友發文分享自己和不同圈子的朋友玩交換禮物，3場下來分別收到藍芽喇叭、葉黃素、身體乳霜。原po認為，藍芽喇叭和身體乳霜好像被歸類是不錯的交換禮物，自己收到也很喜歡，倒是葉黃素自己一開始有點錯愕，很意外有人會送「保健品」，很想把它歸類在最爛禮物，不過默默吃了一個禮拜以後覺得其實也不錯。原po好奇問大家，收過什麼最棒或最爛的交換禮物？

練修養！ 交換禮物收到「紙內褲」好無奈：那場合不好意思發飆

有一名網友率先留言直呼：「請知足，你真的都收到很好的禮物喔。」並透露自己收過米酒、醬油，「真的不知道同事在想什麼」。留言區更釣出許多網友收過或送過的神奇禮物：「捲心酥 咖啡 巧克力 口味互換」、「我承認小學時候參加同學的生日聚會...我買的是麵包，蔥花的」、「我小時候收過防蚊液覺得超爛的，但長大有收過黃金金片，內心有平衡一點」、「最爛的喔，紙內褲吧XD感覺就是隨便拿個東西來湊數的，那個場合又不太好意思發飆」。

也有其他網友提到不同看法：「這種活動有趣比較重要，送保健品人家也不一定會吃，那對他來說這禮物就很沒用」、「感覺年紀越大身邊朋友越少了那種搞怪的心？還滿懷念以前會收到一些莫名其妙東西的時候」。

真心換絕情？ 她換到這一大箱感嘆：笑不出來

《Dcard》論壇也有一名匿名女網友崩潰分享，在公司交換禮物抽到一個大紙箱，沒想到一開來竟然是70包衛生紙，雖然同事在旁邊說很實用，但她自己完全笑不出來，況且她送的還是知名品牌的沐浴油套組。更無奈的是她是騎車上下班，車很小很難載這麼大一箱，最後就丟在公司讓大家一起用。

至少很實用？ 網曝收過這包「像臨時便利商店湊的」

不過其他網友則提出不同意見，認為如果是男生收到沐浴油「一定覺得這什麼垃圾」，也有女生認為「先不論品牌，我覺得衛生紙比沐浴油還實用」、「雖然收到衛生紙真的會失落一下，但沐浴油和衛生紙我選衛生紙」；當然還是有人正向思考安慰她「會有點期待落空的感覺（以為會是比較特別的東西）！不過是蠻實用的東西所以還是會蠻開心也覺得蠻好笑的帶回家慢慢用」、「好雷喔感覺沒心準備，好歹送好市多還比較厚」「比我收到的好，我有一年收到的是巧克力跟糖果，而且看起來就是臨時去便利商店湊一湊的，我覺得超沒心，這樣有沒有安慰到妳」。



