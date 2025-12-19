明晚到後天「北東轉濕涼」　聖誕節低溫剩15度

▲未來一周有兩波東北季風，北部和東部轉為濕涼。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

南方雲系北移，明天(20日)各地有零星雨，花東、南部降雨稍多，不過下半天將趨緩。未來一周有兩波東北季風增強，周日起迎風面地區降雨再增多，下周三到下周五另一波東北季風增強，聖誕節北東再轉濕涼，低溫下探15度。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明天南方雲系北移，各地有零星降雨，尤其是花東、南部降雨稍多一些，明天下半天降雨趨緩，轉為多雲天氣。

周日東北季風增強，黃恩鴻指出，迎風面地區濕涼，雨勢增加，桃園、東部、恆春半島有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北、宜蘭有短暫雨，且有局部大雨機會，雨勢較持續，新竹以南多雲到晴；下周一天氣類似，雨區縮小且降雨趨緩，僅大台北、東半部、恆春半島有零星降雨。

▲降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

下周二東北季風減弱，北台灣和東部氣溫回升，新竹以南日夜溫差偏大，降雨以東半部為主，有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北山區、恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周三到下周五東北季風再增強，黃恩鴻指出，中部以北、宜蘭偏涼，其他地區早晚涼；下周三、下周四水氣較多，北部、東半部、恆春半島有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨；下周五環境轉乾，僅基隆北海岸、東半部及大台北山區、恆春半島有局部短暫雨。

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，黃恩鴻表示，未來溫度沒有很大變化，東北季風南下，高溫略降，周日和下周一將有第一波東北季風，北台灣高溫約19到20度，中南部、花東約24到26度，各地低溫約17到18度。

黃恩鴻說明，下波東北季風落在下周三到下周五，下周四北部、宜蘭高溫約18到19度，中南部、花東約21到24度，低溫略降，大致約15到17度。