社會 社會焦點 保障人權

民眾聚集拍照！台中警加強火車站前維安　預防隨機砍人

▲▼強力預防北車隨機瘋砍，台中警方密集巡邏火車站前安全維護。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲▼強力預防北車隨機瘋砍，台中警方密集巡邏火車站前安全維護。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中2025年耶誕嘉年華光彩奪目的燈飾正在火車站前廣場和柳川、綠川熱鬧登場，不論白天夜晚都吸引不少民眾參觀拍照，但台北車站發生的恐怖攻擊事件，讓民眾想避開人潮，台中市警察局第一分局秉持「預防為先、即時應處」原則，今（20）天起增設巡邏箱，每班次加強巡簽，藉由提高見警率，發揮預警與嚇阻效果。

警方除了強化巡邏以外，在柳川東路的民族路橋下設立機動派出所，勤務全面結合反恐守望機制，值班人員均配戴槍枝、著防彈背心，並預置臂盾、辣椒水等防護裝備，提升即時防護及應變能力，全力守護活動安全。

▲▼強力預防北車隨機瘋砍，台中警方密集巡邏火車站前安全維護。（圖／記者鄧木卿翻攝）

另外，在情資方向，警方也加強網路蒐報作業，防範模仿效應發生，同時與鐵路警察局台中分局及站前廣場管理單位建立固定聯繫窗口，強化跨單位橫向聯繫，即時通報，共同應處各類突發狀況。

2025台中耶誕嘉年華以日本人氣角色IP《角落小夥伴》為主題，在舊火車站前佈置高達18公尺的「耶誕珍甜」耶誕樹，柳川水舞台更有高達5公尺的《角落小夥伴》大型氣膜，搭配主題水舞燈光秀，每日下午5點30分至9點30分，每隔半小時展演一場。此次展期至明年元旦，歷年最長。

▲▼強力預防北車隨機瘋砍，台中警方密集巡邏火車站前安全維護。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲▼強力預防北車隨機瘋砍，台中警方密集巡邏火車站前安全維護。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲▼台中2025年耶誕嘉年華光彩奪目的燈飾正在火車站前廣場和柳綠川登場。（圖／台中市政府提供，下同）

▲▼強力預防北車隨機瘋砍，台中警方密集巡邏火車站前安全維護。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲▼強力預防北車隨機瘋砍，台中警方密集巡邏火車站前安全維護。（圖／記者鄧木卿翻攝）

12/18 全台詐欺最新數據

