政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德哀悼一分鐘北市隨機襲擊案　盼3方面提升社會韌性

▲▼總統兼民進黨主席賴清德出席中常會。（圖／民進黨提供）

▲總統兼民進黨主席賴清德出席中常會。（圖／民進黨提供）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（24日）召開中常會，據轉述，總統兼任民進黨主席賴清德致詞時再次向「1219北市隨機襲擊事件」罹難民眾與其家屬哀悼。賴也提到，面對突發事件的快速反應、醫療體系的彈性支援，到事件後的迅速恢復與檢討因應，都是提升全社會韌性，缺一不可的重要關鍵。他也召開全社會防衛韌性委員會並取得三點共識，邁向法制化、從學校教育著手、推動演訓為本的軍民整合，使防衛能力扎根社會。

據轉述，賴清德致詞中表示，上週五發生的「1219北市隨機襲擊事件」，造成多位民眾傷亡，震驚全國。在此，要再次向罹難民眾與其家屬，表達最深的哀悼與慰問，期盼傷者能早日康復，受影響的國人能逐步回歸日常。同時也要向見義勇為、捨身救人的民眾，和在第一線辛苦的警消、醫護等執法、救難人員，致上最誠摯的敬意。

賴清德指出，守護國人的生命財產，是政府最重要的職責。針對人群聚集的公共場所及大眾運輸系統，必須持續強化整體維安作為，確保民眾的安全。先前已提到，政府要建立更機敏、更迅速的應變與反應制度；同時，也要提升警察同仁的執勤安全，並持續增加後勤支援的量能。

賴清德強調，從面對突發事件的快速反應、醫療體系的彈性支援，到事件後的迅速恢復與檢討因應，都是提升全社會韌性，缺一不可的重要關鍵。

賴清德表示，昨天，他在總統府召開「全社會防衛韌性委員會第六次會議」，達成三點重要共識：第一、全社會防衛韌性要邁向法制化，建立跨部會與民間協作機制；第二、從學校教育著手，建立跨世代韌性教育普及；第三、推動演訓為本的軍民整合，使防衛能力扎根社會。

賴清德指出，台灣仍有天災、地緣政治威脅等多重挑戰，政府必須整合所有的民間力量，提升台灣社會靈活且具彈性的應變能力，強化全社會防衛韌性，才能有效因應各項挑戰，守護每一位國人。為了全面提升社會整體韌性，無論是國防特別預算的提出，或是明年度中央政府總預算的編列，都攸關國防、民防、災防，與醫療藥物韌性等相關工作的推動。

賴清德也再次呼籲朝野各黨團，務必將國家利益與國人安全置於政黨利益之前，儘速審議國防特別條例與總預算案，讓相關經費資源能夠到位。也請全體黨公職持續配合內政部等單位，進行「小橘書」等防衛韌性及全民防災的宣導，並全力澄清不實與虛假訊息，讓國人能夠安心、放心。

12/22 全台詐欺最新數據

藍白分進彈劾賴清德　國民黨曝進度時程

藍白分進彈劾賴清德　國民黨曝進度時程

行政院長卓榮泰日前宣布不副署《財劃法》修正案後，藍白宣布對總統賴清德啟動彈劾案程序，並分別提案，兼任國民黨政策會執行長的國民黨團總召傅崐萁今（24日）於國民黨中常會上說明時程，預計明年1月在立法院舉辦2場公聽會，2月邀請賴總統到立法院列席說明，3到5月於全台22縣市舉辦彈劾賴清德公聽會，5月再邀請賴總統到立法院列席說明，520全院表決彈劾案。

嘆民進黨不執行死刑　趙少康：該把無期徒刑三級制、最重不得假釋

嘆民進黨不執行死刑　趙少康：該把無期徒刑三級制、最重不得假釋

藍白提案彈劾賴清德　國台辦：違背民意、人心盡失

藍白提案彈劾賴清德　國台辦：違背民意、人心盡失

吳豊山請辭！傳謝長廷為人事調整關鍵　民進黨團：鐵打的營帳流水的兵

吳豊山請辭！傳謝長廷為人事調整關鍵　民進黨團：鐵打的營帳流水的兵

憲政制度崩毀　大法官自甘墮落成為獨裁幫兇

憲政制度崩毀　大法官自甘墮落成為獨裁幫兇

賴清德防衛韌性1219事件國防預算全民安全

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊
殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

