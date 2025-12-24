證實賴香伶將接苗栗縣副縣長　黃國昌：明年3月前不會發生

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者周宸亘攝）



記者陳家祥／台北報導

苗栗縣長鍾東錦今（24日）舉行就職3週年記者會時，突宣佈民眾黨中央政策會執行長賴香伶，將出任第二副縣長。對此，民眾黨主席黃國昌也證實，「鍾東錦縣長有提出這樣的邀請，賴香伶執行長也有意願」；但他強調，但這件事情在明年3月以前都不會發生，賴目前仍是民眾黨政策會執行長，與國民黨智庫的對接也持續進行中，不會有任何的影響。

因應立法院11月通過的《地方制度法》修正案，縣市政府增加1位副縣長，鍾東錦經過多方考量、還民眾黨前主席柯文哲助選的大人情，今天在就職週年餐會上，公開宣佈賴香伶為第2副縣長。

針對賴香伶將接下苗栗縣第二位副縣長職位，黃國昌說，今天看到新聞有點驚訝，當初跟鍾縣長談好，3月的時候才會公布，就不希望影響到兩黨智庫對接的工作。

黃國昌表示，這件事情可以跟大家說明，「鍾東錦縣長有提出這樣的邀請，賴香伶執行長也有意願，但整件事情在明年3月以前都不會發生」，賴香伶目前還是民眾黨政策會執行長，會一直持續把2026年地方選舉的共同政見，以及在完成民眾黨全國共同政見後，跟國民黨智庫對接，這件事情持續在進行中，不會有任何的影響。

