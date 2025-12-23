竹山打造「失智友善一條街」　秀傳醫院＋社區商家聯手張開防護網

▲竹山秀傳醫院啟動「失智友善一條街」計畫。（圖／竹山秀傳醫院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

根據衛福部及台灣失智症協會統計，台灣每年新增約2萬名高齡失智人口，目前已超過35萬個家庭須照顧失智症患者；竹山秀傳醫院共照暨遠距中心因此邀請鄰近的山崇社區商家參與打造「失智友善一條街」計畫，希望建立對失智者友善、且具備支持性的社區環境。

竹山秀傳醫院神經內科劉彥良主任指出，失智症是一種進行性退化的疾病，可透過醫療延緩病程，但更需要社會的包容性環境來支持患者的日常；但社會大眾往往難以敞開胸懷，例如失智長輩可能因反應慢，而在店家結帳時受到催促，那份無助與被排斥的愧疚感，往往成為他們不願走出家門的障礙。

竹山秀傳醫院共照暨遠距中心說明，現以鄰近的山崇社區為示範區，邀請商家、店家員工與在地志工接受專業訓練，學會辨識失智者可能出現的行為（如記憶力減退、對時間地點感到混淆、重複詢問等），並主動以平和語氣與微笑眼神關懷、運用簡單語句與動作輔助說明、傾聽並給予反應時間、提供休息，也協助聯繫家屬或通報單位。

院方指出，目前已有包含山腳雞排、阿月小吃部、美味珍早餐店、大唐機車行、圓環火雞控肉飯、統一超商等多家在地商家加入此計畫，這條「失智友善一條街」有效形成看得見的守護網，讓失智長輩能安心走出家門、到店購物及參與社區活動，享受簡單的日常。

院方另表示，在全縣已在竹山鎮山崇社區、中和社區、鹿谷彰雅社區、廣興社區，以及信義鄉衛生所成立5個樂智學堂，服務將近60位長輩，提供課程與人際互動，希望有效延緩病情的發生與惡化程度，也呼籲民眾一起提升對失智症的認知與接納程度，為失智者及其家庭提供實質的支持與便利。