卑南溪水覆蓋修復達八成　台東縣府攜手八河分署守護好空氣

▲卑南溪揚塵防制水覆蓋恢復八成。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

面對今年颱風與強降雨對卑南溪河床造成的沖刷破壞，台東縣環境保護局與經濟部水利署第八河川分署展現高效率行動，第一時間投入搶修。截至目前，水覆蓋修復率已達八成，有效提升河床保濕度，大幅抑制揚塵發生，成功守護台東優質空氣品質。

台東縣政府表示，極端氣候使環境韌性挑戰加劇。今年強降雨多次改變河床型態，加上東北季風增強，揚塵防制難度倍增。縣府秉持「快思維、高效率」精神，調度機具即時復原，不僅是守護台東「慢經濟」品牌的具體行動，更落實了聯合國永續發展目標 SDG13「氣候行動」及 SDG11「永續城市」的精神。

環保局指出，針對河床裸露區域，已與八河分署及地方里長實地會勘，滾動調整引水方案。目前修復成效顯著，有效降低揚塵風險。環保局長黃權煒特別感謝第一線人員在惡劣天候下堅守崗位，確保民眾呼吸健康。未來將持續強化跨機關合作，落實預防性管理。

環保局呼籲，冬季為揚塵好發期，居民可透過「卑南溪空氣品質監測網」（http://taitung-pm10.com/）掌握最新即時資訊。治安維護與環境守護皆需警民攜手，共同打造安心、清新的生活空間。